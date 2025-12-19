Logo
Трамп укинуо санкције Сирији

Извор:

Sputnjik

19.12.2025

17:33

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је данас закон којим се укида посљедњи пакет тешких економских санкција Сирији, након што је претходно исту одлуку изгласао амерички Сенат, што су Сирија, Турска и Саудијска Арабија поздравиле.

Укидање мјере познате као ,,Цезаров закон'' услиједило је након ранијег повлачења других америчких санкција. За разлику од ранијих одлука, укидање ,,Цезарових'' санкција захтијевало је и сагласност Конгреса, преноси Њујорк тајмс.

Одлука је у сриједу усвојена у Сенату као дио ширег закона о финансирању одбране. Америчке санкције Сирији датирају још из седамдесетих година прошлог вијека, када је Вашингтон ту земљу означио као спонзора тероризма.

Међу најстрожим мерама био је ,,Цезаров закон'' из 2019. године, назван по фотографу који је из Сирије изнио снимке мучења у затворима.

Закон, који је потписао Трамп, увео је озбиљна финансијска ограничења сиријској економији са циљем да се тадашњи режим позове на одговорност за злочине.

,,Укидање санкција било је најважнији циљ у нашој мисији да оживимо сиријску економију'', изјавио је гувернер Централне банке Сирије Абдулкадер Хусријех.

Истовремено, Министарство спољних послова Сирије поздравило је америчко укидање санкција и оценило да тај поступак отвара пут за повратак инвестиција у ту земљу.

У саопштењу из Дамаска наводи се да је овај корак ,,улазак у фазу реконструкције и развоја'' и позива ,,све Сиријце у земљи и иностранству да допринесу напорима у националном опоравку''.

,,Надамо се да ће овај корак додатно подстаћи међународну сарадњу у реконструкцији и развоју Сирије и допринети јачању стабилности, безбедности и просперитета у земљи'', навео је портпарол турског Министарства спољних послова Онџу Кеџели на друштвеној мрежи Икс.

Саудијска Арабија такође је поздравила одлуку САД, наводећи у саопштењу да ће овај корак подржати стабилност, просперитет и развој у Сирији и испунити аспирације сиријског народа, пише Спутњик.

Доналд Трамп

Sankcije

Sirija

