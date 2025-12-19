19.12.2025
17:15
Коментари:0
На путу од Лозовичке чесме ка Великој Плани направио се велики колапс, услијед више ланчаних судара, јављају на друштвеним мрежама.
"Више ланчаних судара и радови од Лозовичке чесме ка Великој Плани. Километарске колоне", пише Инстаграм страница "192_рс".
Како се види на објављеном видео-снимку, возилима која су се задесила у овом тренутку на поменутом путу у смјеру ка Великој Плани не назире се крај.
