На путу од Лозовичке чесме ка Великој Плани направио се велики колапс, услијед више ланчаних судара, јављају на друштвеним мрежама.

"Више ланчаних судара и радови од Лозовичке чесме ка Великој Плани. Километарске колоне", пише Инстаграм страница "192_рс".

Како се види на објављеном видео-снимку, возилима која су се задесила у овом тренутку на поменутом путу у смјеру ка Великој Плани не назире се крај.