На ВМА од данас забрањене посјете пацијентима

19.12.2025

13:43

Војномедицинска академија /ВМА/ у Београду забранила је од данас посјете пацијентима како би се спријечило ширење респираторних инфекција.

- С циљем спречавања ширења респираторних инфекција до даљег су забрањене посете пацијентима на болничком лечењу у Војномедицинској академији - објављено је на сајту ВМА.

Према најновијим подацима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", у периоду од 8. до 14. децембра, регистровано је укупно 11.810 случајева обољења сличних грипу, а број обољелих већи је за 36,3 одсто него претходне седмице.

ВМА

