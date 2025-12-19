На ВМА од данас забрањене посјете пацијентима

19.12.2025
13:43
Коментари:0
Војномедицинска академија /ВМА/ у Београду забранила је од данас посјете пацијентима како би се спријечило ширење респираторних инфекција.
- С циљем спречавања ширења респираторних инфекција до даљег су забрањене посете пацијентима на болничком лечењу у Војномедицинској академији - објављено је на сајту ВМА.
Према најновијим подацима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", у периоду од 8. до 14. децембра, регистровано је укупно 11.810 случајева обољења сличних грипу, а број обољелих већи је за 36,3 одсто него претходне седмице.
