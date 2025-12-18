Дјечак (14) осумњичен за покушај убиства у Србији

Извор:
Тинејџер Ф. Г. (14) ухапшен је данас због сумње да је за викенд починио кривично дјело убиство у покушају, тако што је, испред једне продавнице на Вождовцу, ножем задао тешке тјелесне повреде свом вршњаку В. М (14), а полиција је разоткрила осумњиченог захваљујући листи позива повријеђеног дјечака, као и снимака са надзорних камера.
Како Telegraf.rs сазнаје, полиција је приликом провјере телефона повријеђеног В. М. у листи позива видјела ко је посљедња особа коју је контактирао и тако дошла до Ф. Г, а када су отишли да обаве информативни разговор са њим, примијетили су да је то исти дјечак као и на снимку са надзорне камере са продавнице.
Наиме, на снимку са сигурносних камера, који је узела полиција и тужилаштво, може се видјети група дјечака, међу којима су били В. М. и Ф. Г, која је била недалеко од продавнице. У једном тренутку нападач је замолио вршњака да му да телефон јер "нема кредита, а има важан разговор". Повријеђени дјечак В. М, који је у крају познат као врхунски спортиста, одличан ђак и дијете из добре породице, пристао је да да телефон.
- На снимку се види како Ф. Г. узима од дјечака телефон. Након неколико минута почиње да се удаљава од групе малољетника. На снимку се види како В. М. иде за њим и у једном тренутку тражи му свој телефон који му и узима. Оба дјечака се затим враћају међу пријатеље - рекао је за Telegraf.rs извор близак случају.
Међутим, како је навео извор за Telegraf.rs, Ф. Г. се убрзо након тога приближио В. М. и обратио му се речима: "Знаш ли ти ко сам ја? Зашто ми узимаш телефон?"
- На снимку се затим види како Ф. Г. прилази В. М. и циља му нож у груди. Дјечак је први замах избјегао, али и други. Међутим, насилник није одустао и из све снаге му је зарио нож у груди. Да се В. М. није померио сјечиво би му завршило у срцу - додао је извор.
Како је Telegraf.rs већ писао, повријеђени тинејџер утрчао је у пицерију која се налази на углу, мало даље од саме продавнице гдје се догодио напад и затражио помоћ, а присутни су одвах позвали полицију и екипу Хитне помоћи. В. М. је хитно транспортован у Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот, а како су навели и љекари, мало је фалило да му сјечиво заврши у срцу. Он се тренутно налази под константним надзором љекара, а према посљедњим информацијама, он се налази у добром стању.
Оно што је запрепастило истражне органе јесте понашање оба тинејџера, В. М. је по пријему у болницу одбио да сарађује са полицијом и није желио да им исприча ко га је и зашто напао, док се тинејџер осумњичен за напад хладнокрвно вратио у друштво као да се ништа није догодило.
Комшије које живе у непосредној близини саме продавнице шокиране су насиљем које се догодило у њиховом, како наводе, иначе мирном крају.
- Ту у близини је основна школа. Да дијете учини нешто тако брутално, ја не могу да повјерујем! Плашим се дјецу сада да пуштам ван куће када падне мрак, више не знаш шта може да се деси - испричала је за Telegraf.rs једна станарка насеља Степа Степановић.
Подсјетимо, овај брутални напад догодио се у насељу Степа Степановић у суботу око 22 сата увече, када је вербални сукоб између двојице дјечака прерастао у озбиљно насиље.
Осумњичени малољетник приведен је у Одјељење за малољетнике у склопу Вишег јавног тужилаштва у Београду, док му се на терет ставља кривично дело убиство у покушају. Судија за малолетнике ће у наредном периоду одлучити о даљим мерама и евентуалном одређивању притвора за осумњиченог Ф. Г.
