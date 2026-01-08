Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

Извор:
СРНА
08.01.2026
20:46
Коментари:0
Дио Билеће остао је без електричне енергије због већег квара у трафостаници "Ђачки дом", речено је Срни у "Електро-Билећи".
Без струје су насеља и улице око Ђачког дома, а екипе "Електро-Билеће" су на терену и санирају квар.
Очекује се да ће квар бити отклоњен у току вечери или за неколико часова, а из "Електро-Билеће" су замолили становништво за разумијевање и стрпљење.
Градови и општине
Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
50
22
43
22
31
22
26
Тренутно на програму