Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

Извор:

СРНА

08.01.2026

20:46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје
Фото: АТВ

Дио Билеће остао је без електричне енергије због већег квара у трафостаници "Ђачки дом", речено је Срни у "Електро-Билећи".

Без струје су насеља и улице око Ђачког дома, а екипе "Електро-Билеће" су на терену и санирају квар.

Очекује се да ће квар бити отклоњен у току вечери или за неколико часова, а из "Електро-Билеће" су замолили становништво за разумијевање и стрпљење.

Струја

Градови и општине

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Струја

Билећа

