У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске

Извор:
АТВ
08.01.2026
19:13
Омладина бијељинског насеља Богдановића плац вечерас је поводом Дана Републике Српске, 9. јануара, организовала традиционални ватромет, бакљаду и пригодни перформанс.
"Омладина на Богдановића плацу традиционално у свом насељу обиљежава рођендан Републике Српске као један од најважнијих дана за народ са ове стране Дрине", поручили су млади.
Свечана академија поводом Дана Републике; За опстанак кључни јединство и слога
Република Српска је настала 9. јануара 1992. године.
