Logo
Large banner

У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске

Извор:

АТВ

08.01.2026

19:13

Коментари:

0
У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске
Фото: АТВ

Омладина бијељинског насеља Богдановића плац вечерас је поводом Дана Републике Српске, 9. јануара, организовала традиционални ватромет, бакљаду и пригодни перформанс.

"Омладина на Богдановића плацу традиционално у свом насељу обиљежава рођендан Републике Српске као један од најважнијих дана за народ са ове стране Дрине", поручили су млади.

Свечана академија

Република Српска

Свечана академија поводом Дана Републике; За опстанак кључни јединство и слога

Република Српска је настала 9. јануара 1992. године.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче

Градови и општине

Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче

1 ч

0
Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава

Градови и општине

Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава

4 ч

0
Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Градови и општине

Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

7 ч

0
Вода ријека

Градови и општине

Укинуто ванредно стање у Фочи

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner