Свечана академија поводом Дана Републике; За опстанак кључни јединство и слога

У Бањалуци је одржана свечана академија поводом Дана Републике Српске.
Убјеђивали су ме да треба да одржим говор. Пристао сам зато што желим да кажем да волим Републику Српску, и не видим будућност без ње и њеног постојања, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Срби су платили велику цијену нашим заблудама југословенства. У Бањалуци смо формирали Војску Републике Српске и од првог дана на њеном челу је био генерал Ратко Младић. Прије тога донијели смо и Устав који и данас важи. Сукобе смо дочекали неспремни и невјерујући да могу да убију нашег свата и то пред црквом у Сарајеву. Да у Сијековцу се појаве "зелене беретке" и убијају наш народ", рекао је Додик.
Додик подсјећа да је за Српску живот дало 26.000 бораца.
"Велики број оних који су рањени, остали инвалиди, и они који су морали напустити своје огњиште. А њега најчешће примјетимо када га изгубимо. Многе наше породице остале су без насљедника у протеклом периоду. Измислили су причу о колективној кривици, а онда судили само нама Србима. Скрајнули су наше вође, видите гдје су завршили Милошевић, Караџић, Плавшић, Младић, а у Хагу нисмо видјели Фрању Туђмана или Алију Изетбеговића", истакао је Додик.
Имајмо слоге да се окренемо једни према другима, да упутимо једни другима ријечи братске љубави и праштања, рекао је патријарх Порфирије на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"У главном граду Републике Српске окупила нас је двострука радост, рођење Исуса Христа, али и рађање Републике Српске које обиљежавамо по 34. пут", рекао је патријарх Порфирије.
Он је подсјетио да славимо и Светог Стефана, побједу крста љубављу Божијем.
"Сила наша у немоћи се показује савршена, када смо слаби, онда смо силни. У часу када су објавили смртну казну Светом Стефану, њему се отварају небеса и он зна да његова жртва није узалудна, и да задња ријеч припада увијек живом Богу. Он није био очајан, већ увјерен да ће правда Божија на крају тријумфовати. Прашта онима који га убијају и Христосу Богу упућује ријечи за своје злотворе: "Господе опрости им не знају шта чине. Не узми им ово за гријех", нагласио је патријарх Порфирије.
Српска је бирала пут који је тежи, али исправан - пут политичке зрелости и здравог разума. И управо зато данас има глас који се чује, рекла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Хвала вам што сте и данас са нама и уз нас, уз нашу Републику, нашу кућу и наше огњиште. Да су се поштовали Божији и земаљски закони, да се поштовала воља народа, данас с овог мјеста по праву и по заслугама, требало је да вам се у својству предсједника Републике обрати Милорад Додик, легално изабрани предсједник Републике Српске. Захваљујући спољним непријатељима српског народа, предсједник Додик је нелегитимно и нелегално и недемократски био принуђен да се повуче са функције која му припада. Зашто на такав начин? Зато што путем избора, у демократском процесу, непријатељима Републике Српске то није било могуће постићи", нагласила је Ана Тришић Бабић.
Она додаје да је Додик свјестан лоших намјера према Републици Српској учинио корак назад, да бисмо заједно направили велике кораке напријед. Такве одлуке нису својствене политичарима, али јесу државницима и великим људима.
Србија ће увијек бити уз Републику Српску и народ који овдје живи, рекао је премијер Србије Ђуро Мацут на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Свима добро познати српски обичаји налажу да се о великим празницима браћа и сестре окупљају у једној кући заједно обиљежавајући свечане тренутке. Исто је и данас, јер смо се ми, браћа и сестре са обје стране Дрине, окупили уочи Дана Републике Српске, овдје, у нашој кући, Републици Српској. И сутрашњи дан, и нашу кућу, чуваћемо заувијек", истакао је Мацут.
Свечаној академији присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић и чланови Владе Српске, предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, министри у Влади Србије, Његова светост патријарх српски Порфирије и свештенство СПЦ, те бројни представници политичког, друштвеног и културног живота Српске, Србије и региона.
У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
