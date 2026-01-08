Патријарх Порфирије: Окупила нас двострука радост - рођење Исуса Христа и рађање Реублике Српске

08.01.2026
Неопходни смо једни другима, једни без других не можемо, поручио је Његова светост патријарх српски Порфирије на свечаној академији поводом Дана Републике Српске, 9. јануара, и 34 године њеног настајања, која се одржава у Бањалуци.
Патријарх Порфирије позвао је на превазилажење подјела и размирица, истакавши да је српски народ једно тијело, једна Црква.
"Треба да будемо кадри да између себе имамо разумијевања, слоге, да се непрестано миримо међу собом, превазиђемо сваку врсту подјела и размирица. Неопходни смо једни другима, ако тога нисмо данас свесни када се свет ломи на многе комаде онда нисмо достојни љубави Божије", рекао је српски патријарх у обраћању.
Патријарх је истакао да је ово бањалучко сабрање гдје су се сабрали у име Господње и Светог првомученика архиђакона Стефана како би потврдили да "иако смо мали нисмо слаби".
"У часу када је неправедни суд изрекао казну Светом Стефану и објавио му смртну казну отворила су се небеса и светитељ је видио на престолу Господа. Знао је да његова жртва није узалудна и да посљедња ријеч припада живом Богу", навео је патријарх.
Истакао је и да Свети Стефан није одговорио мржњом, није бацио камен на оне који му суде, али није духовно пао, није био очајан, већ увјерен да ће правда Божија напослијетку побиједити.
Српски патријарх је рекао да је то утјеха јер се тиме разумије зашто православни хришћани са лакоћом вјером и љубављу узимају крст на себе.
Навео је и да је Бањалука много претрпјела, зна шта је бол и зна да се стрпи до тренутка када се изнова подиже.
"Овдје су рушени храмови, али вјера никада није престала, људи су много губили, али никада нису изгубили наду", рекао је патријарх.
Позвао је да се мир тражи у Богу и поштује ријеч Божија, да не буде раздора.
"Будимо једно, јер смо један народ, једно тијело, једна Црква без обзира што смо као личности различити. Будимо заиста браћа и сестре. Будимо достојни Светог Саве и само тако ћемо бити способни да градимо мир и са нашим суседима", рекао је патријарх Порфирије.
Позвао је сусједе, који припадају другим народима да одбаце мржњу и сваки вид насиља над другима.
