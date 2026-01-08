Logo
Large banner

Патријарх Порфирије: Окупила нас двострука радост - рођење Исуса Христа и рађање Реублике Српске

08.01.2026

17:45

Коментари:

0
Патријарх Порфирије: Окупила нас двострука радост - рођење Исуса Христа и рађање Реублике Српске
Фото: АТВ

Неопходни смо једни другима, једни без других не можемо, поручио је Његова светост патријарх српски Порфирије на свечаној академији поводом Дана Републике Српске, 9. јануара, и 34 године њеног настајања, која се одржава у Бањалуци.

Патријарх Порфирије позвао је на превазилажење под‌јела и размирица, истакавши да је српски народ једно тијело, једна Црква.

"Треба да будемо кадри да између себе имамо разумијевања, слоге, да се непрестано миримо међу собом, превазиђемо сваку врсту под‌јела и размирица. Неопходни смо једни другима, ако тога нисмо данас свесни када се свет ломи на многе комаде онда нисмо достојни љубави Божије", рекао је српски патријарх у обраћању.

Патријарх је истакао да је ово бањалучко сабрање гд‌је су се сабрали у име Господње и Светог првомученика архиђакона Стефана како би потврдили да "иако смо мали нисмо слаби".

"У часу када је неправедни суд изрекао казну Светом Стефану и објавио му смртну казну отворила су се небеса и светитељ је видио на престолу Господа. Знао је да његова жртва није узалудна и да посљедња ријеч припада живом Богу", навео је патријарх.

Истакао је и да Свети Стефан није одговорио мржњом, није бацио камен на оне који му суде, али није духовно пао, није био очајан, већ увјерен да ће правда Божија напослијетку побиједити.

Српски патријарх је рекао да је то утјеха јер се тиме разумије зашто православни хришћани са лакоћом вјером и љубављу узимају крст на себе.

Навео је и да је Бањалука много претрпјела, зна шта је бол и зна да се стрпи до тренутка када се изнова подиже.

"Овд‌је су рушени храмови, али вјера никада није престала, људи су много губили, али никада нису изгубили наду", рекао је патријарх.

Позвао је да се мир тражи у Богу и поштује ријеч Божија, да не буде раздора.

"Будимо једно, јер смо један народ, једно тијело, једна Црква без обзира што смо као личности различити. Будимо заиста браћа и сестре. Будимо достојни Светог Саве и само тако ћемо бити способни да градимо мир и са нашим суседима", рекао је патријарх Порфирије.

Позвао је сусједе, који припадају другим народима да одбаце мржњу и сваки вид насиља над другима.

Подијели:

Таг:

Патријарх Порфирије

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Република Српска

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

3 ч

1
Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска

Република Српска

Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска

3 ч

4
Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

Република Српска

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

3 ч

0
Овако изгледа Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС

Република Српска

Овако изгледа Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner