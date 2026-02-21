Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу

Аутор:Никола Лучић
21.02.2026
23:23
Никола Калинић поново је био један од кључних играча Црвене звезде на путу до освајања трофеја, а након утакмице за АТВ поручује да је освајање Купа у Нишу велики подстрек за наставак сезоне.
Звезда је у великом финалу остварила убједљиву побједу против Меге 106:84.
„Сјајни утисци, увијек је лијепо играти у Нишу. Сјајна атмосфера. Важна побједа за нас и велики подстрек за наставак сезоне. Изазови увијек долазе, то нам је посао, настављамо одмах за три дана, играмо против Ефеса кући. Желимо да пренесемо ову добру енергију и осјећај на ту утакмицу. Треба да се вратимо на побједнички колосјек у Евролиги, изгубили смо двије утакмице. Надам се да можемо да уђемо у серију побједа и да уђемо у плеј-оф“, изјавио је Калинић.
