Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу

Никола Лучић

21.02.2026

23:23

Фото: ATV

Никола Калинић поново је био један од кључних играча Црвене звезде на путу до освајања трофеја, а након утакмице за АТВ поручује да је освајање Купа у Нишу велики подстрек за наставак сезоне.

Звезда је у великом финалу остварила убједљиву побједу против Меге 106:84.

„Сјајни утисци, увијек је лијепо играти у Нишу. Сјајна атмосфера. Важна побједа за нас и велики подстрек за наставак сезоне. Изазови увијек долазе, то нам је посао, настављамо одмах за три дана, играмо против Ефеса кући. Желимо да пренесемо ову добру енергију и осјећај на ту утакмицу. Треба да се вратимо на побједнички колосјек у Евролиги, изгубили смо двије утакмице. Надам се да можемо да уђемо у серију побједа и да уђемо у плеј-оф“, изјавио је Калинић.

