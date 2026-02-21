Финале Купа Радивоја Кораћа: Црвена звезда и Мега за трофеј

21.02.2026
20:36
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде и Меге играју у нишкој дворани "Чаир" финале Купа Радивоја Кораћа.
Кошаркаши Црвене звезде воде против Меге резултатом 65:50 након првог полувремена финалне утакмице Купа Радивоја Кораћа.
Мега је боље отворила утакмицу и повела са 7:0, али се актуелни шампион веома брзо пробудио. “Црвено-бијели” успоставили су прави ритам и почели да контролишу сва дешавања на паркету. Након првих 10 минута било је 35:25 за тим Саше Обрадовића.
На почетку друге четвртине поново Мега креће да игра бољу кошарку а након тројке Богољуба Марковића прилази и на четири поена заостатка (39:35). Међутим, послије тајмаута Саше Обрадовића Звезда убацује у брзину више. Прорадио је и шут са дистанце “црвено-бијелих” који за час посла стижу до вечерас максималних 18 поена разлике (63:45).
Мега за сада нема права рјешења у нападу, док одбрана практично не постоји. Најефикаснији у Звездиним редовима је сјајни Џордан Нвора са 23 поена, на другој страни Суиго и Марковић имају по 13.
У Нишу влада сјајна атмосфера, трибине су пуне навијача Црвене звезде који за сада имају доста разлога за задовољство.
Мега улази у своје шесто финале КРК-а у историји клуба захваљујући лаком прескакању ОКК Београда и потом импресивном, зрелом партијом за тако млад тим против Партизана. Већ начет Партизан, изморен послије четвртфиналног трилера са ФМП-ом у каснијем термину, исциједили су до момента Пењаројине предаје и убацивања у игру млађих играча са краја клупе у последњих пар минута. Није их је омео ни прекид меча у четвртој дионици, на који су свакако отишли са 61:47.
Једини клупски трофеј у сениорској кошарци је Мега дигла 2016, тријумфом над Партизаном 85:80, који је претходно као велики аутсајдер елиминисао Звезду у полуфиналу.
