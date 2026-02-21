Гости одједном пропали кроз под кафане! Деветоро завршило у болници

21.02.2026
21:43
Коментари:0
Несвакидашњи инцидент догодио се у суботу поподне у кафани у Родопима када се дио пода изненада урушио, приликом чега су гости чак четири стола пропала кроз исти.
У несрећи је повријеђено више особа, а ватрогасне службе и хитна помоћ ЕКАБ брзо су интервенисале. Шест особа је превезено у Општу болницу у Комотинију, док су три гости отишли својим возилима.
Најтеже је повријеђен 69-годишњи мушкарац, који је задобио прелом ребра, док је 61-годишња жена задржана на посматрању у болници. Остали повријеђени добили су потребну медицинску помоћ и пуштени су кући.
Полиција је одмах реаговала и ухапсила двојицу власника кафане, старости 28 и 35 година, због сумње да су наношењем тјелесних повреда из нехата одговорни за инцидент.
Они ће бити изведени пред тужиоца ради даље истраге.
