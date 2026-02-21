Logo
Макрон ликује због удара на Трампа

Извор:

Б92

21.02.2026

19:13

Коментари:

0
Макрон ликује због удара на Трампа
Фото: Tanjug/AP/Yoan Valat

Француски председник Емануел Макрон поздравио је одлуку америчког Врховног суда да поништи широки спектар царина од 10 одсто које је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп увео прошле године.

Такоше, истичући да је добро имати противтеже власти у владавини права и демократији.

"Није лоше имати Врховни суд и владавину права у демократији", рекао је Макрон и додао да ће Француска размотрити посљедице царина на глобалном нивоу од 10 одсто које је Трамп синоћ увео, преноси Ројтерс.

Новоуведене америчке царине, како је Трамп најавио, ступиће на снагу "готово одмах".

Емануел Макрон

Свијет

Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...

"Велика ми је част што сам управо потписао, у Овалном кабинету, глобалне царине од 10 одсто за све земље, које ће ступити на снагу готово одмах", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth social.

Одвојено, Трамп је судијама Врховног суда које су гласале за укидање царина поручио да треба да се стиде.

Након што је Врховни суд поништио царине које је Трамп увео прошле године, он је на конференцији за новинаре у Бијелој кући најавио да ће потписати наредбу о увођењу глобалних царине од 10 одсто према члану 122, који дозвољава америчком предсједнику да привремено уведе "привремену доплату на увоз" до 15 одсто ако утврди да постоје "велики и озбиљни" дефицити платног биланса, како би се спречила "непосредна" и "значајна" депрецијација америчког долара на девизним тржиштима.

Трамп макрон

Економија

Макрон о царинама: "Није лоше имати Врховни суд"

Најавио је и да ће покренути неколико истрага по члану 301 и друге поступке ради, како је навео, заштите Сједињене Америчке Државе од нефер трговинских пракси других земаља и компанија.

Судије Врховног суда које су гласале за поништавање широког спектра глобалних царина назвао је "нелојалним".

"Они су веома непатриотски настројени и нелојални нашем уставу. Моје је мишљење да су на суд утицали страни интереси и политички покрет који је далеко мањи него што би људи икада помислили", оценио је Трамп.

Емануел Макрон

Доналд Трамп

царине

