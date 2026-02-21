Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

Извор:
Б92
21.02.2026
18:22
Коментари:0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је данас да његова земља неће попустити пред притиском свјетских сила усред преговора са Сједињеним Америчких Државама о иранском нуклеарном програму.
"Свјетске силе нас натјерају да попустимо... али ми нећемо попустити, упркос свим проблемима које нам стварају", рекао је Пезешкијан у говору који је уживо преносила иранска државна телевизија.
Пезешкијан је рекао да је иранска влада постигла договор да, чак и ако се све свјетске силе супротставе Ирану да би се земља предала, Техеран то неће учинити.
Свијет
Трамп: Рат је готов, предајте оружје
Истакао је да се Иран неће предати под притиском свјетских сила, упркос свим тешкоћама, пренио је телевизијски канал Иран интернешенел.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи одбио је да отвори коверту са америчким предлозима у вези са ракетним програмом, коју су доставили омански посредници, и вратио је пошиљаоцу, рекао је извор упознат са разговорима.
Свијет
Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године
Према наводима два израелска званичника за Ројтерс, Израел вјерује да су разлике између Техерана и Вашингтона "непремостиве" и да су изгледи за брзу војну ескалацију велики.
Израелска влада се, како се наводи, припрема за могућу заједничку војну акцију са Сједињеним Америчким Државама, али коначна одлука још није донијета.
Свијет
Стигло упутство: Спремите се за рат
Двије рунде преговора између Ирана и САД застале су због спорова око обогаћивања уранијума, ракетног програма и ублажавања санкција.
Након разговора у Женеви у уторак, Аракчи је рекао да су стране постигле сагласност о "водећим принципима", док је Бијела кућа саопштила да међу странама и даље постоји дистанца.
Амерички званичник је навео да се очекује да Иран у наредним данима достави писани предлог, док је Аракчи у петак рекао да би нацрт контрапредлога могао да буде спреман у року од неколико дана.
Свијет
26 мин0
Свијет
37 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
29
18
22
18
13
18
07
17
56
Тренутно на програму