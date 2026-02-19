Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године

19.02.2026
16:23
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе драстично су повећале своје војно присуство широм Блиског истока, распоређујући најмодерније авионе и поморске снаге. Амерички званичници ово описују као највеће гомилање војних трупа у овој регији од почетка рата у Ираку 2003. године.
Према писању The Wall Street Journala, Вашингтон је у регију послао додатне борбене авионе Ф-35 и Ф-22, заједно с командно-контролним летјелицама које су кључне за координацију великих ваздушних операција. Друга ударна група носача авиона такође је на путу, чиме се додатно појачава већ ионако импресивно поморско присуство.
Предсједник Доналд Трамп добио је неколико извјештаја у којима се детаљно скицирају потенцијални сценарији напада на Иран. Амерички званичници које цитира Journal наводе да војне опције варирају од циљаних напада на нуклеарна и балистичка постројења, па све до више седмичне, интензивне ваздушне кампање.
Неки сценарији наводно укључују и операције усмјерене на озбиљно слабљење, или чак потпуну дестабилизацију, иранског руководства. Размјери америчких припрема омогућили би континуиране операције умјесто ограничених удара, дајући Вашингтону знатно већу флексибилност уколико дипломатски напори пропадну.
Док се војне припреме интензивирају, амерички и ирански представници састали су се ове седмице у Женеви како би разговарали о активностима Техерана на обогаћивању уранијума. Портпарол Бијеле куће Каролајн Ливит признала је да постоји одређени напредак у преговорима, али је нагласила да и даље остају значајне разлике између двије стране.
Трамп је сигнализовао да преферира дипломатско рјешење које би окончало ирански нуклеарни програм и сузбило регионални утицај те земље. Ипак, амерички и страни званичници изјавили су за Journal да су изгледи за постизање свеобухватног споразума и даље врло неизвјесни.
Америчко ратно ваздухопловство појачало је кључне базе у Јордану и Саудијској Арабији додатним борбеним авионима и платформама за надзор. Истовремено, Америчка морнарица распоредила је неколико разарача способних за пресретање балистичких пројектила, уз носаче авиона USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.
Стратешки невидљиви бомбардери Б-2 остају у приправности за мисије које би се покретале директно из САД-а или са Дијего Гарсија, заједничке америчко-британске базе у Индијском океану. Ову локацију је недавно и сам Трамп јавно споменуо као потенцијалну полазну тачку у случају пропасти преговора.
Упркос апсолутној америчкој технолошкој предности, Иран задржава значајне капацитете за одмазду. То укључује велики арсенал пројектила, као и могућност ометања бродског саобраћаја кроз Хормушки мореуз, кључну артерију за глобално снабдијевање енергијом.
Бивши војни званичници сматрају да би ова драматична демонстрација силе могла бити осмишљена искључиво с циљем јачања преговарачке позиције Вашингтона, а не као сигнал непосредног рата. С друге стране, аналитичари упозоравају да би дуготрајни преговори могли тестирати Трампово стрпљење, што би аутоматски повећало вјероватноћу војне акције.
Наредне седмице биће кључне за расплет ситуације и показаће да ли ће се ово незапамћено војно гомилање претворити у дипломатски успјех или ће ескалирати у најзначајнији сукоб на Блиском истоку у посљедњих неколико деценија.
(Кликс)
