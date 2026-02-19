Logo
Захарова: Москва захвална Вашингтону на жељи да се постигне мир

СРНА

19.02.2026

13:51

Захарова: Москва захвална Вашингтону на жељи да се постигне мир
Фото: Танјуг/АП

Москва је захвална Вашингтону на искреној жељи да помогне у проналажењу мирних рјешења за сукоб у Украјини, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Захвални смо америчкој страни на искреној жељи да допринесе постизању мирног рјешења за сукоб - навела је Захарова.

Прогноза БХ Метео

Друштво

Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

Она је напоменула да је приједлог Москве Кијеву да се формирају три радне групе за дијалог остао без одговора.

Захарова је додала да очекује од преговарачког тима предсједника САД Доналда Трампа да "спусти Кијев са неба на земљу" и убиједи украјинске власти да озбиљно преговарају.

