Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом

Четири малољетника осумњичена су да су у учионици Основне школе "Сутјеска" у Подгорици претукли ученика, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Сумња се да су малољетници од 14 и 15 година прво насилно угурали ученика у учионицу, а потом га, док је био на поду, више пута ударили песницама, кишобраном и флашом, нанијевши му повреде по глави и тијелу.
Полиција је предузела радње на расвјетљавању овог догађаја и од осумњичених прикупила обавјештења у присуству законских старатеља.
Тоступајући тужилац наложио је да се против четири малољетника поднесе кривична пријава због насилничког понашања.
