Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом

Извор:

СРНА

19.02.2026

13:30

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Четири малољетника осумњичена су да су у учионици Основне школе "Сутјеска" у Подгорици претукли ученика, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Сумња се да су малољетници од 14 и 15 година прво насилно угурали ученика у учионицу, а потом га, док је био на поду, више пута ударили песницама, кишобраном и флашом, нанијевши му повреде по глави и тијелу.

Полиција је предузела радње на расвјетљавању овог догађаја и од осумњичених прикупила обавјештења у присуству законских старатеља.

Тоступајући тужилац наложио је да се против четири малољетника поднесе кривична пријава због насилничког понашања.

Коментари (0)
