Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Извор:
АТВ
19.02.2026
13:13
Коментари:3
Након мјештана Росуља, и становници Старчевице дигли су свој глас против тражених измјена регулационог плана у њиховом насељу.
За мјештане Старчевице потпуно је неприхватљива иницијатива Града да се на простору, деценијама планираном за нову основну школу и вртић, убудуће праве зграде. Ко зна које по реду у Бањалуци.
Свијет
Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан
Ријеч је о простору између Церске улице и улице Српских устаника.
Мјештани су тек јуче сазнали за ове тражене измјене, које су већ данас пред одборницима Скупштине града.
"Тај приједлог је неприхватљив, штетан и супротан јавном интересу и стварним потребама становника. Тражимо да у Регулационом плану остане како је и било планирано школа и вртић, јер то су основне потребе сваке заједнице. Изградња станова не смије ићи на штету дјеце и образовања", огорчено говоре мјештани за "Српскаинфо".
Подсјећају да родитељи у овом насељу кубуре са мањком мјеста у вртићима, те да доградњом неколико учионица ОШ "Бранко Радичевић", није заувијек ријешен проблем пренатрпаности школе.
Свијет
Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа
"У образложењу иницијативе се наводи како Старчевица има неколико вртића, али то су три мала вртића која не могу да задовоље све потребе. Каже се да је школа проширена. То је највећа школа у Републици Српској, коју похађа око 2.500 дјеце. Само прошле године уписано је 11 одјељења првачића, који иду на наставу у три смјене. Нижи разреди немају приступ сали за физичко, продужени боравак није организован јер нема мјеста. Нас занима шта је приоритет. Је ли то квалитет живота постојећих становника и безбједност дјеце или приватни интереси. Тражимо да нам се дају подаци, на основу којих су дошли до тога да су се потребе промијениле и да сад више школа и вртић не требају у насељу", причају мјештани.
Подсјећају да су школа и вртић планирани на том мјесту још прије 30 година, због пораста броја становника у насељу.
"Тада је Старчевица имала око 12.000 становника, а сада када се број мјештана скоро утростручио и константно расте број зграда, станова, дјеце, аутомобила, неко закључује да нема потребе за школом и вртићем", причају мјештани.
Они су ријешили да се организују на вријеме и боре свим законским средствима, како не би дочекали посљедњи моменат, када измјене већ буду усвојене.
Бања Лука
Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци
У ову причу укључио се и Центар за заштиту животне средине, који је на свом Фејсбук профилу упозорио на забрињавајуће измјене РП "Старчевица“ и подијелио скупштински материјал.
Игор Улетиловић из ЦЗЖС појашњава да је циљ реаговати одмах, док идеја још није усвојена.
"То је намјера и иницијатива Градске управе, а сваку ту иницијативу треба да одобри Скупштина града. Одборници дакле треба да усвоје, а ми се надамо да неће, да се уопште крене у реализацију такве идеје и тек онда иду остале фазе, нацрт плана и јавни увид. Ми смо већ контактирали неке одборнике, да се иначе о оваквим измјенама поведе дискусија, да се тражи од покретача иницијативе да детаљно образложи цијелу идеју, а не да се само пређе преко ових тачака, како је до сада била пракса", каже Улетиловић, додајући да је Центар и у овом случају уз становнике Бањалуке.
Подсјетимо, недавно су мјештани Росуља дигли глас против градње у свом насељу, као и становници Алеје Центар који су се такође побунили против “брисања” школе из РП у свом насељу.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч2
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму