Полиција трага за разбојницима: Давили старца док није открио гдје му је уштеђевина

Телеграф

19.02.2026

13:14

Полиција трага за разбојницима: Давили старца док није открио гдје му је уштеђевина
Фото: Pixabay

Београдска полиција интензивно трага за двојицом непознатих мушкараца који су извршили брутално разбојништво.

Према незваничним сазнањима, жртва је прошла кроз праву агонију, преноси Телеграф.

Нападачи су били детаљно припремљени за акцију. У дом жртве упали су под окриљем ноћи, а њихов примарни циљ била је новчана уштеђевина коју је несрећни човјек годинама чувао.

Жртва је истражитељима потврдила да су разбојници били маскирани.

princ endru

Свијет

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

Чим су ушли у објекат, мушкарца су везали, а потом почели са звјерским мучењем.

Према незваничним информацијама, нападачи су несрећног човјека давили и физички малтретирали све док, у самртном страху, није открио тачну локацију гдје се налази новац.

Након што су добили шта су жељели, узели су сву уштеђевину и побјегли у непознатом правцу.

