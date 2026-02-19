Полиција трага за разбојницима: Давили старца док није открио гдје му је уштеђевина

Извор:
Телеграф
19.02.2026
13:14
Београдска полиција интензивно трага за двојицом непознатих мушкараца који су извршили брутално разбојништво.
Према незваничним сазнањима, жртва је прошла кроз праву агонију, преноси Телеграф.
Нападачи су били детаљно припремљени за акцију. У дом жртве упали су под окриљем ноћи, а њихов примарни циљ била је новчана уштеђевина коју је несрећни човјек годинама чувао.
Жртва је истражитељима потврдила да су разбојници били маскирани.
Чим су ушли у објекат, мушкарца су везали, а потом почели са звјерским мучењем.
Према незваничним информацијама, нападачи су несрећног човјека давили и физички малтретирали све док, у самртном страху, није открио тачну локацију гдје се налази новац.
Након што су добили шта су жељели, узели су сву уштеђевину и побјегли у непознатом правцу.
