У току велика полицијска акција ”Вирус”, заплијењено седам килограма дроге

У акцији ”Вирус” полицијски службеници СИПА ухапсили су шест особа и заплијенили два килограма кокаина и око пет килограма марихуане!
”У оквиру акције ”Вирус” у току су претреси на 12 локација на подручју Бихаћа, Цазина, Босанске Крупе и Мостара у сарадњи са МУП-ом Унско-санског кантона”, саопштила је СИПА.
Како наводе претреси се раде по наредбама Кантоналног суда у Бихаћу и Општинског суда у Мостару и под надзором Кантоналних тужилаштава ХНК и УСК због сумње да је почињено кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”До сада је у претресима откривено и привремено одузето око два килограма бијелог праха налик кокаину, око пет пет килограма канабиса, 30 грама хероина, три пиштоља са муницијом, мобилни телефони као и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, наводе у СИПА.
Додају да је ухапшено шест особа које ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, бити предати у надлежност тужилаштва.
”У реализацији оперативне акције „Вирус“ учествују и полицијски службеници МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона. Више информација биће саопштено по окончању активности”, наводи СИПА.
