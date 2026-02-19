Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

Извор:
Бањалучка полиција истражује пријетње које је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта, добила путем друштвених мрежа.
Уз навођење иницијала, полиција је потврдила да је Тривићева пријавила случај, те да је у току идентификација особа које су јој пријетиле.
"Надлежној полицијској станици лице Ј.Т. из Бањалуке јуче је пријавила да је путем друштвених мрежа добила више порука пријетећег садржаја, које су код исте изазвале осјећај страха и угрожености", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Из полиције наглашавају да је рад по наведеном предмету у току и да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Подсјећамо, Тривићева је прије два дана објавила да је на Фејсбуку добила низ пријетњи након што је критиковала усташке покличе на концерту Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу.
