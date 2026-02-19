Logo
Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

АТВ

19.02.2026

10:15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

Бањалучка полиција истражује пријетње које је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта, добила путем друштвених мрежа.

Уз навођење иницијала, полиција је потврдила да је Тривићева пријавила случај, те да је у току идентификација особа које су јој пријетиле.

"Надлежној полицијској станици лице Ј.Т. из Бањалуке јуче је пријавила да је путем друштвених мрежа добила више порука пријетећег садржаја, које су код исте изазвале осјећај страха и угрожености", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Из полиције наглашавају да је рад по наведеном предмету у току и да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Пријетње због Томсона

Подсјећамо, Тривићева је прије два дана објавила да је на Фејсбуку добила низ пријетњи након што је критиковала усташке покличе на концерту Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу.

"Након моје објаве о усташким покличима и усташким обиљежјима на концертима Томпсона, на ту објаву коментарисали су многи, углавном Хрвати, осуђујући оно што је речено у тој објави. Али било је и врло експлицитно пријетећих коментара које објављујем. Од тога да имам 'лијепо чело за пиштољ 7.62', до константног писања 'за дом спремни' које недвосмислено указује, па и позива на масовне покоље Срба јер је то био званични слоган злочиначке Независне Државе Хрватске", написала је Тривићева.

