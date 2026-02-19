'ПарлАТВмент': Зашто су нам трагедије повод за разговор о најважнијим питањима друштва?

Извор:
АТВ
19.02.2026
12:08
'ПарлАТВмент' након сарајевске трамвајске трагедије тражи одговоре - Ко је одговоран у друштву у којем се одговорност тражи тек након трагедије?
Како успоставити систем вриједности у којем несрећа неће бити једини повод за закључак да савремени темпо живота у којем политичке и финансијске комбинаторике кроз медије промовишу мржњу и дигитално насиље?
Има ли мјеста за младе и талентоване?
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
07
13
05
13
03
12
56
12
54
Тренутно на програму