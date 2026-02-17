Битно: О продуженом боравку за дјецу

Извор:
АТВ
17.02.2026
16:28
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о продуженом боравку за дјецу.
Школски продужени боравци су пуни, током распуста не раде, а приватни за многе постају луксуз.
Институције говоре о дугорочним плановима и сукцесивним рјешењима. Родитељи ипак живе у краткорочном притиску.
Посао не може да чека, дијете не може само, а систем још увијек нема одговор.
Да ли је продужени боравак луксуз?
Може ли дијете чекати институције?
Шта се дешава са породицама док се рјешења још увијек траже?
За 'Битно' говоре: Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Свјетлана Цакић, директор ЈУ ОШ 'Бранко Ћопић', проф. Др Бране Микановић, педагог и Дијана Сеизовић, родитељ и један од организатора неформалне групе 'За продузене боравке'.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
