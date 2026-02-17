Logo
Битно: О продуженом боравку за дјецу

АТВ

17.02.2026

16:28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о продуженом боравку за дјецу.

Школски продужени боравци су пуни, током распуста не раде, а приватни за многе постају луксуз.

Институције говоре о дугорочним плановима и сукцесивним рјешењима. Родитељи ипак живе у краткорочном притиску.

Посао не може да чека, дијете не може само, а систем још увијек нема одговор.

Да ли је продужени боравак луксуз?

Може ли дијете чекати институције?

Шта се дешава са породицама док се рјешења још увијек траже?

За 'Битно' говоре: Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Свјетлана Цакић, директор ЈУ ОШ 'Бранко Ћопић', проф. Др Бране Микановић, педагог и Дијана Сеизовић, родитељ и један од организатора неформалне групе 'За продузене боравке'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

