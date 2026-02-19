Детаљи тешке несреће: Младић (20) покосио три пјешака, један погинуо

Извор:
Полиција је јутрос саопштила детаље тешке саобраћајне несреће која се синоћ догодила на локалном путу у мјесту Гнојница код Лукавца, а у којој је један пјешак погинуо, а двојица су повријеђена.
Несрећа се, како је прецизирано из полиције, догодила у 18.15 сати, а учествовали су аутомобил BMW којим је управљао Е. Џ. (20) и три пјешака, сви с подручја Лукавца.
“У несрећи је смртно је страдао пјешак Ђ. С. (66), чију смрт је на мјесту догађаја констатовао љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Лукавац, док је други пјешак задобио тешке тјелесне повреде констатоване од љекара Универзитетског клиничког центра Тузла.
О степену повреда трећег пјешака љекари се нису изјаснили”, наводе из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
