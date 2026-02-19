Logo
Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

АТВ

19.02.2026

13:17

Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну
Фото: РТРС

Изградња новог надвожњака у Трну биће завршена у року од 45 до 60 дана, а тренутно је у току припрема арматуре за израду носача.

Рекли су то из Јавног предузећа “Путеви Републике Српске” додајући да би радови на терену требало да почну већ ове седмице у зависности од временских прилика, пише "Глас Српске".

"Наставак радова, односно друга фаза рехабилитације, планирана је по завршетку зимске сезоне одржавања путне мреже, односно послије 15. марта", навели су они.

pasarela starcevica

Бања Лука

Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Према њиховим ријечима, вриједност радова изградње новог надвожњака у Трну износи 529.999 КМ, које у потпуности финансира ово предузеће.

Стари надвожњак је срушен у октобру прошле године, а прије тога је затворен за саобраћај због оштећења.

Лакташи

