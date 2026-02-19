Logo
Језива породична трагедија: Брат убио брата, па пресудио себи

Извор:

Телеграф

19.02.2026

14:00

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Двије особе пронађене су мртве у року од неколико сати у подручју Љутомера у Словенији, а према незваничним информацијама, ради се о породичној трагедији.

До злочина је дошло у једном од засеока насеља Глобока у близини Љутомера, а како Словенске новице сазнају независно на лицу мјеста, дошло је до убиства и самоубиства.

Према њиховом сазнању, брат је наводно прво пуцао у свог брата, а онда извршио самоубиство.

Обојица су имали око 75 година, и наводно су дуго били у свађи око земље или кориштења пута.

За сада није познато одакле је брату оружје, али према незваничним информацијама, наводно је узео пиштољ од блиског рођака.

Полицијска управа Мурска Собота је саопштила да је у сриједу нешто послије 13 часова обавијештена да је на подручју Љутомера пронађен мртав мушкарац. Полиција је одмах по доласку обезбиједила подручје и почела да прикупља обавјештења. Утврдили су да је смрт мушкарца посљедица кривичног дјела против живота и тијела. Нешто прије 19 часова, у том подручју пронађено је и тијело још једног мушкарца и ватрено оружје. Смрт овог другог није посљедица кривичног дјела, саопштила је полиција.

Истражиоци из ПУ Собота данас настављају своје активности, укључујући кориштење службеног пса обученог за откривање експлозива за претрагу метака или чаура у подручју око мјеста злочина.

