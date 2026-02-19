'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

Извор:
АТВ
19.02.2026
13:56
Коментари:0
Интерес за рад у Њемачкој наставља да расте, а радне миграције су се више него удвостручиле од 2020. године.
Ипак, због ограничене квоте, њемачке власти су у децембру 2025. морале одбити око 18.000 захтјева радника са Западног Балкана.
Радне миграције у Њемачку више су се него удвостручиле од 2020. године. Према подацима Савезне агенције за запошљавање, у јуну 2025. године 420.000 радника који плаћају доприносе за социјално осигурање имало је дозволу боравка или настањења у Њемачкој на основу запослења.
Бања Лука
Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове
У 2020. години та бројка била је нешто већа од 200.000. Око половине њих дошло је у Њемачку са плавом картом Европске уније.
Закон о квалификованој имиграцији ступио је на снагу 1. марта 2020. године, а од тада су уведене додатне олакшице, преноси "Феникс магазин".
Минимални услови прихода за добијање плаве карте смањени су 2023. године. Тренутно више од 164.000 радника који плаћају доприносе за социјално осигурање, а долазе из земаља ван ЕУ, посједује плаву карту.
У поређењу са 2020. годином, то представља повећање од 114 одсто.
Растући интерес за рад у Њемачкој огледа се и у већој потреби за информацијама међу квалификованим радницима.
Број дигиталних савјетовања које Агенција за запошљавање нуди кандидатима из иностранства порастао је на укупно 360.000 до краја 2025. године.
Друштво
Конкурс за упис студената 10. јуна
Поред општих информација, агенција пружа савјете и о признавању квалификација, чак и прије доласка у Њемачку.
Само током 2025. године спроведено је 23.600 савјетовања у вези са професионалним признавањем.
Више од четвртине радника који плаћају доприносе, а имају дозволу боравка или настањења на основу запослења, долази из Албаније, Босне и Херцеговине, Косова, Црне Горе, Сјеверне Македоније или Србије.
На њих се примјењује Уредба о Западном Балкану, која омогућава квалификованим и другим радницима из тих земаља да се запосле у Њемачкој. Ова уредба је на снази од 2016. године.
Друштво
Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили
Средином 2024. године годишња квота радних дозвола удвостручена је на 50.000. Међутим, потражња знатно премашује расположиви број дозвола. У децембру 2025. године Агенција је морала одбити око 18.000 захтјева јер је квота била премашена.
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму