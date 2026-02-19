Logo
'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

АТВ

19.02.2026

13:56

Интерес за рад у Њемачкој наставља да расте, а радне миграције су се више него удвостручиле од 2020. године.

Ипак, због ограничене квоте, њемачке власти су у децембру 2025. морале одбити око 18.000 захтјева радника са Западног Балкана.

Удвостручене миграције

Радне миграције у Њемачку више су се него удвостручиле од 2020. године. Према подацима Савезне агенције за запошљавање, у јуну 2025. године 420.000 радника који плаћају доприносе за социјално осигурање имало је дозволу боравка или настањења у Њемачкој на основу запослења.

У 2020. години та бројка била је нешто већа од 200.000. Око половине њих дошло је у Њемачку са плавом картом Европске уније.

Закон о квалификованој имиграцији ступио је на снагу 1. марта 2020. године, а од тада су уведене додатне олакшице, преноси "Феникс магазин".

Лакши услови за плаву карту

Минимални услови прихода за добијање плаве карте смањени су 2023. године. Тренутно више од 164.000 радника који плаћају доприносе за социјално осигурање, а долазе из земаља ван ЕУ, посједује плаву карту.

У поређењу са 2020. годином, то представља повећање од 114 одсто.

Више савјетовања за стране држављане

Растући интерес за рад у Њемачкој огледа се и у већој потреби за информацијама међу квалификованим радницима.

Број дигиталних савјетовања које Агенција за запошљавање нуди кандидатима из иностранства порастао је на укупно 360.000 до краја 2025. године.

Поред општих информација, агенција пружа савјете и о признавању квалификација, чак и прије доласка у Њемачку.

Само током 2025. године спроведено је 23.600 савјетовања у вези са професионалним признавањем.

Снажна потражња са Западног Балкана

Више од четвртине радника који плаћају доприносе, а имају дозволу боравка или настањења на основу запослења, долази из Албаније, Босне и Херцеговине, Косова, Црне Горе, Сјеверне Македоније или Србије.

На њих се примјењује Уредба о Западном Балкану, која омогућава квалификованим и другим радницима из тих земаља да се запосле у Њемачкој. Ова уредба је на снази од 2016. године.

Средином 2024. године годишња квота радних дозвола удвостручена је на 50.000. Међутим, потражња знатно премашује расположиви број дозвола. У децембру 2025. године Агенција је морала одбити око 18.000 захтјева јер је квота била премашена.

Бројеви

  • 18.000 одбијених захтјева у децембру прошле године
  • Квота дозвола удвостручена на 50.000 у 2024. години
  • Плаву карту тренутно посједује 164.000 радника из земаља ван ЕУ
  • У јуну 2025. године 420.000 радника који плаћају доприносе имало дозволу боравка

