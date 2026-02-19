Logo
Конкурс за упис студената 10. јуна

19.02.2026

13:52

Конкурс за упис студената 10. јуна

Конкурс за упис студената у академској 2026/27. години на све циклусе студија на Универзитет у Бањалуци биће објављен 10. јуна, речено је из Универзитета.

Пријем докумената за полагање пријемног испита предвиђен је од 22. до 26. јуна, а пријемни испит 29. јуна 2026. године.

Прогноза БХ Метео

Друштво

Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

Упис примљених кандидата планиран је од 6. до 10. јула 2026. године, наводе из Универзитета.

Други уписни рок организоваће факултети, односно Академија умјетности, на којима остане слободних мјеста након првог уписног рока.

Објављивање конкурса у другом уписном року предвиђено је 12. августа.

Пријем докумената за упис трајаће од 24. до 28. августа, пријемни испит биће одржан 31. августа, а упис примљених кандидата од 7. до 11. септембра.

kristijan golubovic

Сцена

Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Текст конкурса који ће бити објављен у дневним новинама и на www.unibl.org садржаваће информације о броју слободних мјеста, условима уписа, потребној документацији, начину полагања пријемног испита и критеријумима за рангирање кандидата.

