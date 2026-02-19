Конкурс за упис студената 10. јуна

19.02.2026
13:52
Конкурс за упис студената у академској 2026/27. години на све циклусе студија на Универзитет у Бањалуци биће објављен 10. јуна, речено је из Универзитета.
Пријем докумената за полагање пријемног испита предвиђен је од 22. до 26. јуна, а пријемни испит 29. јуна 2026. године.
Упис примљених кандидата планиран је од 6. до 10. јула 2026. године, наводе из Универзитета.
Други уписни рок организоваће факултети, односно Академија умјетности, на којима остане слободних мјеста након првог уписног рока.
Објављивање конкурса у другом уписном року предвиђено је 12. августа.
Пријем докумената за упис трајаће од 24. до 28. августа, пријемни испит биће одржан 31. августа, а упис примљених кандидата од 7. до 11. септембра.
Текст конкурса који ће бити објављен у дневним новинама и на www.unibl.org садржаваће информације о броју слободних мјеста, условима уписа, потребној документацији, начину полагања пријемног испита и критеријумима за рангирање кандидата.
