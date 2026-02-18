Logo
Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Агенције

Агенције

18.02.2026

11:43

Бивши шеф израелске војне обавјештајне службе Амос Јадлин рекао је да би војни сукоб између Сједињених Држава и Ирана могао да почне у наредним данима, чак и док се дипломатски напори настављају.

"Прошле недјеље сам себи дозволио да летим на Минхенску безбједносну конференцију. Два пута бих размислио прије него што бих овог викенда летио (у иностранство из Израела)", рекао је Јадлин за Канал 12 и додао:

"Много смо ближи него што смо били раније, али подсјећам вас – суперсила не иде у рат за неколико дана. Постоји дипломатски пут који мора бити исцрпљен", навео је.

Јадлин, који сада води консултантску кућу за националну безбједност, рекао је и да је изјава да су "све опције на столу" поткријепљена вјеродостојном војном пријетњом, указујући на америчке припреме код иранске обале и у небу.

"Многи се противе нападу. Пентагон није јасан шта жели да постигне њиме. Предсједник је веома одлучан. Изјава да су све опције на столу заснована је на вјеродостојној војној пријетњи, која долази упоредо са припремама код обале Ирана и у небу", каже Јадлин.

Јуче, док су амерички и ирански преговарачи водили разговоре по други пут, подаци о праћењу летова из отворених извора показали су да је америчка војска премјестила десетине борбених авиона ка Блиском истоку у једном дану.

Међу авионима су били млазњаци Ф-22, Ф-35 и Ф-16. У покрету је примијећено и неколико пуњача горива, према налозима на друштвеним мрежама посвећеним праћењу војних летова.

