Метеоролози очекују пола метра снијега: Људи упозорени да не излазе, школе затворене

Извор:

Телеграф

18.02.2026

11:38

Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Најјачи снежни талас од почетка године захватио је Румунију. Обилне снежне падавине и мећава изазвале су озбиљне поремећаје у саобраћају и свакодневном животу грађана широм земље.

У главном граду, Букурешту, од раних јутарњих сати на снази је црвени метеоаларм, а снежни покривач би, према прогнозама метеоролога, могао да достигне и до пола метра.

Власти су упозориле десетине хиљада грађана у 28 округа да не напуштају домове док се временски услови не стабилизују. Иако је невреме изазвало материјалну штету и потешкоће у саобраћају, за сада нема извјештаја о жртвама.

Снијег је довео до затварања два ауто-пута и више националних путева, док је обустављен жељезнички саобраћај на појединим линијама. Возови који полазе или стижу на Сјеверну станицу у Букурешту касне и до шест сати, а најмање 13 летова је отказано.

Полиција ФБиХ

Хроника

У стану пронађено тијело жене: Морали интервенисати ватрогасци

На излазима из престонице формирале су се дуге колоне возила, посебно на ауто-путу А3, гдје су возачи чекали поновно отварање дионица.

Сњежна олуја је паралисала и јавни превоз. Аутобус компаније СТБ остао је заглављен у мјесту Чорогарла у округу Илфов, па су путници морали да изађу и гурају возило док није стигла механизација да га извуче.

Поједини трамваји су били блокирани снегом, а пријављени су и привремени кварови у напајању електричном енергијом на појединим линијама.

Путна полиција саопштила је да су екипе распоређене на главним саобраћајницама и у критичним зонама како би се спречиле гужве и обезбедила проходност путева. Иако главне "артерије" нису блокиране, саобраћај се одвија у отежаним условима, нарочито на Булевару Јулију Маниу и у зонама где се уклања снијег са трамвајских пруга.

Хитне службе примиле су 485 позива за помоћ у само 12 сати, углавном због возила која нису могла да се крећу кроз град.

Душица Рунић 1

Република Српска

Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Због невремена, школе у више округа, укључујући Вранчеу, Галати и Браилу, прешле су на онлајн наставу, док власти прате развој ситуације и спремне су да уведу додатне мјере ако мећава потраје.

Метеоролози упозоравају да ће сњежне падавине и јаки ветрови потрајати, уз продужена жута и наранџаста упозорења за више региона земље, преноси Телеграф.

Снијег

Упозорење

padavine

zatvorene škole

