У Црној Гори одузето два милиона таблета са забрањеним супстанцама

18.02.2026
Царински службеници Црне Горе у Слободној зони Луке Бар одузели су два милиона таблета са забрањеним супстанцама, чија процијењена вриједност је 12.470 долара.
Из Управе царина је саопштено да су царунски службеници у протеклих мјесец дана, у више одвојених акција спријечили промет недозвољене и непријављене робе, предузимајући мјере у складу са законом.
"У једној од акција у Слободној зони Луке Бар одузето је два милиона таблета, у којима је анализом утврђено присуство забрањених супстанци. Процијењена вриједност одузете робе је 12.470 долара", наведено је у саопштењу.
Таблете су пронађене приликом контроле пошиљке која је била декларисана као мултивитамини и минерали за животиње.
"Према достављеној документацији, пошиљку је чинило 1.700 пакета бруто масе 20.025 килограма, укупне вриједности 103.000 долара, обухваћених једном фактуром за 13 различитих артикала", истиче се у саопштењу.
У одвојеној акцији на граничном прелазу са Србијом - Добраково, црногорски царински службеници заплијенили робу вриједности скоро 28.000 евра, коју су чинили скупоцјени мобилни телефони, оптичка сочива и медицински алкохол и парфеми пронађени у аутобусу црногорских регистарских ознака.
