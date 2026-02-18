Logo
У Црној Гори одузето два милиона таблета са забрањеним супстанцама

СРНА

18.02.2026

11:28

Таблете лијекови
Фото: Pexels

Царински службеници Црне Горе у Слободној зони Луке Бар одузели су два милиона таблета са забрањеним супстанцама, чија процијењена вриједност је 12.470 долара.

Из Управе царина је саопштено да су царунски службеници у протеклих мјесец дана, у више одвојених акција спријечили промет недозвољене и непријављене робе, предузимајући мјере у складу са законом.

"У једној од акција у Слободној зони Луке Бар одузето је два милиона таблета, у којима је анализом утврђено присуство забрањених супстанци. Процијењена вриједност одузете робе је 12.470 долара", наведено је у саопштењу.

Таблете су пронађене приликом контроле пошиљке која је била декларисана као мултивитамини и минерали за животиње.

"Према достављеној документацији, пошиљку је чинило 1.700 пакета бруто масе 20.025 килограма, укупне вриједности 103.000 долара, обухваћених једном фактуром за 13 различитих артикала", истиче се у саопштењу.

У одвојеној акцији на граничном прелазу са Србијом - Добраково, црногорски царински службеници заплијенили робу вриједности скоро 28.000 евра, коју су чинили скупоцјени мобилни телефони, оптичка сочива и медицински алкохол и парфеми пронађени у аутобусу црногорских регистарских ознака.

tablete

Црна Гора

