Драган Малић скинут с апарата за дисање

Аутор:Огњен Матавуљ
18.02.2026
11:11
Драган Малић из Теслића који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи, након које је преминула његова 4-годишња кћерка, скинут је са апарата за механичку вентилацију и његово здравствено стање је засада стабилно.
”Пацијент је свјестан, орјентисан, засада стабилан, добрих виталних параметара и остаје још на праћењу у Клиници за анестезију и интезивно лијечење”, речено је за АТВ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Несрећа се догодила 5. фебруара у околини Теслића. У слијетању аутомобила ”пасат” повријеђени су Драган и његове три малољетне кћерке. Најмлађа дјевојчица је са тешким повредама главе превезена у УКЦ Републике Српске, гдје је, упркос свим напорима љекара, подлегла 10. фебруара.
Животна прича породице Малић није ни мало лака. Након смрти супруге Драган је морао напустити посао да би се бринуо о кћеркама. Радио је на надницу, а често је и кћерке водио са собом јер их није могао оставити саме код куће.
Хуманитарна организација ”Срби за Србе” покренула је акцију прикупљања помоћи за ову породицу с циљем да се прикупи 30.000 КМ како би се Драгану помогло да опреми токарску радионицу и покрене посао код куће, како би могао да се брине о кћеркама.
