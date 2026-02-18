Logo
Драган Малић скинут с апарата за дисање

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.02.2026

11:11

Драган Малић
Фото: АТВ

Драган Малић из Теслића који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи, након које је преминула његова 4-годишња кћерка, скинут је са апарата за механичку вентилацију и његово здравствено стање је засада стабилно.

”Пацијент је свјестан, орјентисан, засада стабилан, добрих виталних параметара и остаје још на праћењу у Клиници за анестезију и интезивно лијечење”, речено је за АТВ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Несрећа се догодила 5. фебруара у околини Теслића. У слијетању аутомобила ”пасат” повријеђени су Драган и његове три малољетне кћерке. Најмлађа дјевојчица је са тешким повредама главе превезена у УКЦ Републике Српске, гдје је, упркос свим напорима љекара, подлегла 10. фебруара.

удес теслић

Друштво

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Животна прича породице Малић није ни мало лака. Након смрти супруге Драган је морао напустити посао да би се бринуо о кћеркама. Радио је на надницу, а често је и кћерке водио са собом јер их није могао оставити саме код куће.

удес теслић

Хроника

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Хуманитарна организација ”Срби за Србе” покренула је акцију прикупљања помоћи за ову породицу с циљем да се прикупи 30.000 КМ како би се Драгану помогло да опреми токарску радионицу и покрене посао код куће, како би могао да се брине о кћеркама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Породица Малић

Теслић

Саобраћајна несрећа

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Коментари (0)
