У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Извор:

АТВ

12.02.2026

07:11

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић
Фото: Теслић Данас

На подручју Теслића данас је проглашен Дан жалости поводом трагичне смрти дјевојчице Милице Малић.

Градоначелник Теслића прогласио је дан жалости на подручју ове локалне заједнице на дан када ће Милица бити сахрањена.

удес теслић

Хроника

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

"Дан жалости обиљежиће се спуштањем застава на пола копља на свим јавним установама и предузећима чији је оснивач град Теслић и другим јавним мјестима. Сва физичка и правна лица дужна су да своје понашање односно активности усагласе са овом Одлуком", саопштено је из ГУ Теслић.

удес теслић

Хроника

Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића

Подсјећамо, дјевојчица тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је на УКЦ РС.

"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.

удес теслић

Хроника

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Тагови :

Теслић

Милица Малић

Дан жалости

Милица Малић Теслић

