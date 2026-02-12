У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Извор:
АТВ
12.02.2026
07:11

На подручју Теслића данас је проглашен Дан жалости поводом трагичне смрти дјевојчице Милице Малић.
Градоначелник Теслића прогласио је дан жалости на подручју ове локалне заједнице на дан када ће Милица бити сахрањена.
"Дан жалости обиљежиће се спуштањем застава на пола копља на свим јавним установама и предузећима чији је оснивач град Теслић и другим јавним мјестима. Сва физичка и правна лица дужна су да своје понашање односно активности усагласе са овом Одлуком", саопштено је из ГУ Теслић.
Подсјећамо, дјевојчица тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је на УКЦ РС.
"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.
