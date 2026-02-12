Logo
Large banner

Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка

Извор:

Индекс

12.02.2026

07:02

Коментари:

0
Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка
Фото: Društvene mreže

Трансродни 18-годишњак који је напустио средњу школу убио је мајку и полубрата прије него што је усмртио још шест особа у школи у канадској покрајини Британска Колумбија. У јавности су се сада први пут појавиле његове фотографије које је раније објавила породица – међу њима и једна на којој се насмијешени тинејџер држи пушку.

Џеси Ван Рутселар, бивши ученик који је с оружјем кренуо у крвави поход у средњој школи Тумблер Риџ, види се озбиљног израза лица на неколико фотографија које је његова бака објавила на Фејсбуку поводом његовог 14. рођендана.

„Сретан 14. рођендан нашем унуку Џесију!! Волимо те заувијек!! XOXO“, стоји у објави из августа 2021. године.

Полиција: Рођен као мушкарац, прије шест година започео транзицију у женско

На још једној фотографији Ван Рутселар позира с пушком и смије се док сједи на каучу поред другог млађег дјетета. Напад је започео у кући у тој удаљеној заједници, а потом га наставио у средњој школи, гдје је, према наводима власти, преминуо од саморањавања ватреним оружјем.

Замјеник повјереника канадске полиције Двејн Мекдоналд рекао је да је Ван Рутселар „рођен као биолошки мушкарац… који је прије отприлике шест година започео транзицију у женско и идентификовао се као жена“.

Ван Рутселар је био познат полицији. Полицајци су током година више пута долазили у породичну кућу због забринутости за његово ментално здравље, навео је Мекдоналд.

Одузето оружје, али враћено законитом власнику

Из куће је раније одузето и ватрено оружје, али је законити власник – чије име Мекдоналд није навео – успјешно затражио да му се оружје врати.

У школи су пронађени једна пушка и преправљени пиштољ, али није јасно да ли је ријеч о истом оружју које је раније било одузето. У првом упозорењу о нападачу, које су власти издале у уторак послијеподне, осумњичени је описан као „жена у хаљини“.

Међу убијенима и мајка те полубрат (11)

У школи је пронађено шест тијела, а тијела његове мајке, коју је Си-Ти-Ви њуз идентификовао као 39-годишњу Џенифер Странг, те 11-годишњег полубрата, пронађена су у кући.

Око 25 других особа рањено је током хаотичне пуцњаве. Престрављени ученици и наставници присјетили су се да су се више од два сата барикадирали у учионицама прије него што су евакуисани из школе.

Овај масакр могао би се сврстати међу најсмртоносније у канадској историји. Године 1989. нападач је убио 14 студената на Екол Политехник у Монтреалу. Канада је након масовних пуцњава увела строге мјере контроле оружја, укључујући недавно проширење забране оружја које се сматра јуришним.

Гдје се догодио напад?

Тумблер Риџ има око 2.400 становника и налази се око 660 километара сјевероисточно од Ванкувера и нешто више од 500 километара западно од Едмонтона. Пастор из Тумблер Риџа Џорџ Роу описао је заједницу као „врло чврсто повезану“.

„Сви дијелимо ову трагедију као да се догодила мојој породици или породици мог комшије“, рекао је.

Члан градског вијећа Крис Норбери, чија је супруга учитељица у школи и на сигурном је, рекао је за Си-Би-Си њуз да познаје сваку од жртава.

„Видио сам их како одрастају“, рекао је. „Заједно смо пјевали, заједно смо читали књиге… Виђао сам их свуда. И спознаја да их више не могу видјети, да их више нећемо виђати, да њихове породице морају живјети с овим невјероватним губитком… готово је неподношљива.“

Подијели:

Тагови :

Канада

masakr

Школа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

Свијет

Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

3 ч

0
Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

Свијет

Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

3 ч

0
Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

Занимљивости

Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

11 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминуо легендарни фудбалер: Само 48 сати након дијагнозе оженио љубав свог живота

11 ч

0

Више из рубрике

Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

Свијет

Вјетар од 270 километара на час разорио острво: Десетине мртвих и несталих

3 ч

0
Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

Свијет

Трамп поручио: Или споразум или – слиједи одговор

3 ч

0
Мушкарац српског поријекла избо жену 20 пута: "Била је безобразна"

Свијет

Мушкарац српског поријекла избо жену 20 пута: "Била је безобразна"

12 ч

0
Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Свијет

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner