Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка

12.02.2026
07:02
Трансродни 18-годишњак који је напустио средњу школу убио је мајку и полубрата прије него што је усмртио још шест особа у школи у канадској покрајини Британска Колумбија. У јавности су се сада први пут појавиле његове фотографије које је раније објавила породица – међу њима и једна на којој се насмијешени тинејџер држи пушку.
Џеси Ван Рутселар, бивши ученик који је с оружјем кренуо у крвави поход у средњој школи Тумблер Риџ, види се озбиљног израза лица на неколико фотографија које је његова бака објавила на Фејсбуку поводом његовог 14. рођендана.
„Сретан 14. рођендан нашем унуку Џесију!! Волимо те заувијек!! XOXO“, стоји у објави из августа 2021. године.
Полиција: Рођен као мушкарац, прије шест година започео транзицију у женско
На још једној фотографији Ван Рутселар позира с пушком и смије се док сједи на каучу поред другог млађег дјетета. Напад је започео у кући у тој удаљеној заједници, а потом га наставио у средњој школи, гдје је, према наводима власти, преминуо од саморањавања ватреним оружјем.
Замјеник повјереника канадске полиције Двејн Мекдоналд рекао је да је Ван Рутселар „рођен као биолошки мушкарац… који је прије отприлике шест година започео транзицију у женско и идентификовао се као жена“.
Ван Рутселар је био познат полицији. Полицајци су током година више пута долазили у породичну кућу због забринутости за његово ментално здравље, навео је Мекдоналд.
Из куће је раније одузето и ватрено оружје, али је законити власник – чије име Мекдоналд није навео – успјешно затражио да му се оружје врати.
У школи су пронађени једна пушка и преправљени пиштољ, али није јасно да ли је ријеч о истом оружју које је раније било одузето. У првом упозорењу о нападачу, које су власти издале у уторак послијеподне, осумњичени је описан као „жена у хаљини“.
У школи је пронађено шест тијела, а тијела његове мајке, коју је Си-Ти-Ви њуз идентификовао као 39-годишњу Џенифер Странг, те 11-годишњег полубрата, пронађена су у кући.
Око 25 других особа рањено је током хаотичне пуцњаве. Престрављени ученици и наставници присјетили су се да су се више од два сата барикадирали у учионицама прије него што су евакуисани из школе.
Овај масакр могао би се сврстати међу најсмртоносније у канадској историји. Године 1989. нападач је убио 14 студената на Екол Политехник у Монтреалу. Канада је након масовних пуцњава увела строге мјере контроле оружја, укључујући недавно проширење забране оружја које се сматра јуришним.
Тумблер Риџ има око 2.400 становника и налази се око 660 километара сјевероисточно од Ванкувера и нешто више од 500 километара западно од Едмонтона. Пастор из Тумблер Риџа Џорџ Роу описао је заједницу као „врло чврсто повезану“.
„Сви дијелимо ову трагедију као да се догодила мојој породици или породици мог комшије“, рекао је.
Члан градског вијећа Крис Норбери, чија је супруга учитељица у школи и на сигурном је, рекао је за Си-Би-Си њуз да познаје сваку од жртава.
„Видио сам их како одрастају“, рекао је. „Заједно смо пјевали, заједно смо читали књиге… Виђао сам их свуда. И спознаја да их више не могу видјети, да их више нећемо виђати, да њихове породице морају живјети с овим невјероватним губитком… готово је неподношљива.“
