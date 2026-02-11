Мушкарац српског поријекла избо жену 20 пута: "Била је безобразна"

11.02.2026
Мушкарац из Милвокија оптужен је за убиство жене са којом је живио, након што ју је, према наводима тужилаштва, избо више од 20 пута, а затим њеном дјетету послао поруку у којој признаје злочин.
Жртва је 44-годишња Аманда Вариско.
Задобила је 22 убодне ране.
Осумњичени је 39-годишњи Миле Дукић.
Након напада послао поруку њеном дјетету.
Терети се за убиство првог степена.
Према информацијама тужилаца, полиција је у четвртак, 5. фебруара, касно навече позвана у стан у улици West National Авенуе, у близини 36. улице, након што је једно од дјеце 44-годишње Аманде Вариско примило узнемирујуће поруке.
Када су полицајци стигли на лице мјеста, затекли су жену како лежи на поду стана без знакова свијести. Хитна помоћ је покушала реанимацију, али је Вариско преминула на мјесту догађаја. преноси Fox6.
За убиство је оптужен 39-годишњи Миле Дукић, који се терети за намјерно убиство првог степена, као и за два кривична дјела кршења услова кауције.
Према кривичној пријави, Дукић је полицајцима приликом хапшења наводно рекао: "Нисам то хтио да урадим".
Истражиоцима је испричао да су се он и Вариско виђали повремено, али да нису били дугогодишњи партнери. Тврди да је свађа избила након што је Вариско примила телефонски позив другог мушкарца и покушала да напусти стан.
Тужилаштво наводи да је Дукић признао да ју је више пута ударио, а затим избо ножем.
Обдукција је показала да је Вариско задобила 22 убодне ране у предјелу груди и стомака, као и додатне повреде на рукама и шакама, што указује да је покушавала да се одбрани.
Након напада, Дукић је, према наводима истраге, послао поруку кћерки жртве у којој је написао: "Убио сам ти маму, била је безобразна и ружно је причала са неким типом".
Судски записи показују да је у тренутку убиства против Дукића већ било отворено неколико поступака у округу Милвоки, укључујући случајеве кршења кауције и узнемиравања.
Породица жртве покренула је кампању за прикупљање новца како би покрила трошкове сахране, преносе Независне новине.
