Трамп након састанка са Нетанијахуом: Настављамо преговоре са Ираном

Агенције

11.02.2026

21:07

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Тамп саопштио је да је данас током састанка са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом у Вашингтону инсистирао да Сједињене Америчке Државе наставе преговоре са Ираном како би се вид‌јело да ли је могуће постићи споразум.

"Нисмо постигли ништа дефинитивно, осим што сам инсистирао да се преговори са Ираном наставе како би се вид‌јело може ли се постићи споразум. Обавијестио сам премијера да ће то бити преференција. Ако то не буде могуће, морамо да видимо какав ће бити исход", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Како је саопштио Нетанијахов кабинет, састанак је трајао готово три сата,.

Трамп је навео да је Иран "прошлог пута" одлучио да је боље да не склапа споразум, након чега су га погодили војном акцијом "Поноћни чекић".

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Свијет

Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

"Надам се да ће овог пута бити разумнији и одговорнији", истакао је амерички предсједник.

Трамп је додао да су на састанку разговарали и о напретку који се постиже у Појасу Газе.

"На Блиском истоку заиста влада мир", сматра Трамп.

Он је састанак оцијенио као веома добар, истакавши да се изванредан однос САД и Израела наставља.

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)
