Лукашенко касно примио позив за Одбор за мир

Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко добио је позив за први састанак лидера Одбора за мир, али је позив стигао касно, тако да ће због предсједникових обавеза земљу у Вашингтону представљати министар спољних послова Максим Ризенков, изјавила је данас портпаролка бјелоруског предсједника Наталија Ејсмонт.
"Да, председник Белорусије је добио позив за први састанак лидера у оквиру Одбора за мир. Нажалост, добили смо га касно; распоред председника за овај период је већ био испланиран. Да, радо бисмо посетили Сједињене Америчке Државе, али постоје питања која не могу да се одложе", рекла је Ејсмонт за Белту.
Она је казала да, су поред тога, узете у обзир могуће логистичке потешкоће које могу да настану због незаконитих санкција, пре свега Европске уније, с обзиром на затварање ваздушног простора изнад ЕУ.
"У том смислу и упркос нашим жељама, председник неће моћи да учествује на овом догађају. Истовремено, наглашавам: у потпуности делимо посвећеност председника САД и Одбора за мирно решавање свих глобалних сукоба", рекла је Ејсмонт.
Она је истакла да ће земљу у Вашингтону представљати министар спољних послова Белорусије Максим Ризенков, који је у потпуности упућен у тему учешћа Републике Белорусије у Одбору за мир и друга питања регионалне ситуације и билатералних белоруско-америчких односа.
"Америчка страна је већ обавештена о овој одлуци", додала је портпаролка.
Како је саопштено, Сједињене Америчке Државе планирају да одрже састанак Одбора за мир у Вашингтону 19. фебруара.
