Забуна у вези с датумом Епстинове смрти: Грешка код куцања?

Питање које се поново отворило након објављивања милиона докумената у вези са случајем сексуалног преступника Џефрија Епстина јесте када је тачно забиљежена његова смрт?
Најважније чињенице:
У појединим документима наведен датум смрти Епстина дан прије него што је преминуо.
Према званичној верзији, Епстин је извршио самоубиство у ћелији њујоршког затвора.
Из Министарства правде САД навели су да је погрешан датум унесен усљед "случајне грешке у куцању".
Пажњу јавности привукао је податак да је у појединим званичним документима Министарства правде САД наведен датум 9. август 2019. године, односно дан прије него што је Епстин преминуо.
Према званичној верзији догађаја, Епстин је извршио самоубиство у ћелији њујоршког затвора, гдје је чекао суђење због оптужби за подвођење малољетница и сексуалну експлоатацију.
Из Министарства правде САД за BBC-јев тим за провјеру чињеница навели су да је погрешан датум унесен усљед "случајне грешке у куцању".
У спорној биљешци стоји да је Епстин "пронађен без свијести у својој ћелији" у Метрополитанском поправном центру у Њујорку "у петак, 9. августа 2019. године".
Међутим, у објављеном извјештају Федералног истражног бироа (ФБИ), као и у обдукционом налазу, интерним затворским документима и пратећој фотографији, наводи се да је Епстин пронађен мртав у суботу, 10. августа 2019. године.
"Званичне изјаве у вези са смрћу Џефрија Епстина уређиване су и дистрибуиране путем више e-mail ланаца унутар Јужног округа Њујорка почев од 10. августа 2019. Иако је у почетним нацртима саопштења наведени датум 9. август 2019, ријеч је о ненамјерној грешци у куцању која је накнадно исправљена прије објављивања", саопштили су из Министарства правде.
Додали су и то да су тврдње да је саопштење састављено прије Епстинове смрти нетачне, преноси Нова.
У Сједињеним Америчким Државама 30. јануара објављени су нови судски документи који се односе на Епстина.
Ријеч је о највећем досад објављеном сету докумената о Епстину, који обухвата око три милиона страница, 180.000 фотографија и 2.000 видео снимака.
