Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Извор:

СРНА

04.03.2026

08:42

Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Подгоричка полиција је након потјере ухапсила мушкарца из Тузи, који је возило под дејством кокаина и марихуане, те у возилу пронашла 26 килограма марихуане.

Управа полиције је саопштила да су службеници Станице полиције за безбједност саобраћаја, приликом контроле у насељу Тушки пут, покушали да зауставе возило марке "мерцедес" беранских регистарских ознака због прекорачења максималне дозвољене брзине, али да се возач није зауставио.

Након краће потјере возило је заустављено у насељу Стари Аеродром, гдје је утврђено да је њиме управљао двадесетчетворогодишњи мушкарац чији су иницијали П.Г. из Тузи, за којег је тестирањем потврђено да је возилом управљао под дејством кокаина и марихуане.

Претресом возила пронађено је 25 паковања са око 26 килограма марихуане.

Ухапшени мушкарац ће данас бити спроведен надлежном тужиоцу на даље поступање.

Црна Гора

хапшење

Дрога

