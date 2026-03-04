Суве славине у неколико бањалучких улица

Аутор:АТВ
04.03.2026
08:24
Данас ће се изводити радови у улицама Триве Амелице (Росуље), Стевана Булајића (Обилићево), Браће Подгорника (Лазарево) и Вида Симурџића (Лауш).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Крминама. На систему Бањица мијењаћемо цјевовод између ПС 1.0 и ПС 1.1.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
