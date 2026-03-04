Вјерила се Сабаленка, одмах реаговао Ђоковић

Аутор:АТВ
Најбоља бјелоруска тенисерка и једна од најдоминантнијих фигура у свјетском тенису, Арина Сабаленка, подијелила је са свијетом нове вијести – њен партнер, бразилски бизнисмен Јоргос Франгулис, поставио је судбоносно питање, а Арина је рекла "да".
Сабаленка је на свом Инстаграм профилу објавила и снимак просидбе, у секунди је изазвало велику пажњу на интернету.
Уз датум 3. 3. 2026. и симболе вјереничког прстена и бесконачности, кратко је поручила:
"Ти и ја заувијек".
Чим је објава угледала свјетлост дана, услиједила је лавина честитки. Да Арина Сабаленка ужива огромно поштовање међу колегама, потврђује и то што су се у коментарима одмах појавили највећи асови данашњице.
Новак Ђоковић је међу првима реаговао, оставивши низ срца испод објаве, чиме је још једном показао сјајан однос који његује са Бјелорускињом.
Његова супруга, Јелена Ђоковић, такође се придружила честиткама. Млади шпански ас Карлос Алкарас није крио одушевљење, као и многи други.
Арина и Франгулис су у вези већ неко вријеме, а Бразилац је постао стални члан њене ложе на највећим турнирима широм свијета.
Франгулис је директор компаније која се бави производњом здраве хране, а са тенисерком се упознао баш због пословне сарадње.
Бразилац иначе има више од 600 продавница широм свијета и његови производи су популарни у Бразилу, САД, Великој Британији, Француској и Саудијској Арабији, док је сада огроман новац уложио да би се “ширио” управо у САД.
Истовремено, интересује се и за мотоспорт, гдје учествује чак и на тркама, а одлучио је и да његова компанија постане и један од спонзора друге тенисерке планете, преноси "Спортал".
Овај приватни успјех долази у тренутку када Сабаленка игра тенис живота, а судећи по реакцијама тениског свијета, сви су сагласни у једном – Арина блиста и ван терена.
Сабаленка и Ђоковић ће сада учествовати на Индијан Велсу, већ је забиљежен и њихов сусрет на терену.
