Ђани о колегама који не могу да се врате кући због сукоба: ''Не разумијем, што су заглављени?''

АТВ

04.03.2026

09:25

Пјевач Радиша Трајковић Ђани се осврнуо на ситуацију у којој су се нашле његове колеге које бораве на егзотичним дестинацијама са којих не знају како да се врате у Србију с обзиром на то да су авиокомпаније отказале летове због ратног стања на Блиском истоку.

Да се мени то десило, остао бих још два мјесеца сигурно, кроз смијех је рекао Ђани и додао:

– Нисам се чуо ни са ким, што су заглављени, не разумијем? Идеш преко Кине брате, преко Русије. Само је мало скупља карта – истакао је пјевач.

Говорећи о путовањима, Радиша Трајковић Ђани је рекао када он планира једно.

– Сутра путујем у Беч, један дан радим, један уживам. Иако ми је најљепше овдје, прија мало да се склоним из Београда и из гужве. Знам доста људи и онда изађем из куће да купим хљеб, сретнем некога и вратим се увече, а моји сви остану гладни – кроз смијех је рекао он, а на питање да ли се икада покајао што је постао дио естраде рекао је:

“Нисам се покајао, ја волим да радим, има ту доста и нормалних људи”, преноси Телеграф.

“Оброке мијењам алкохолом”

Фолкер је шокирао када је рекао да килажу одржава тако што оброке мијења алкохолом. Тешко је водити рачуна, срећа што стално путујем. Попијеш 10 пива, 15… Када треба да бирам између хране и пива, бирам пиво. Овако када сам код куће ја по читав дан једем – рекао је он и додао да не пости. Не постим, постим само Велики петак и Бадње вече, да нисам пјевач постио бих, овако не – рекао је Ђани.

