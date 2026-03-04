Logo
Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница

АТВ

04.03.2026

09:06

Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница
Фото: Tanjug / AP / Masoud Nazari Mehrabi

Потапамо иранску ратну морнарицу - цијелу морнарицу. Ово је адмирал Бред Купер, командант америчких снага на Блиском истоку, објавио у видеопоруци.

Рекао је да је војска САД уништила 17 иранских пловила, укључујући и подморницу, у склопу војне кампање против Ирана у којој учествује десетине хиљада војника.

"Једноставније речено, усредсређени смо на све што може пуцати на нас", рекао је Купер у поруци објављеној на друштвеној мрежи Икс.

Притом, описао је "неупитно хируршки прецизне ударе" бомбардера Б-2 и Б-1.

"Ирански режим деценијама је ометао међународни поморски саобраћај. Данас у Арапском заливу, Ормушком мореузу и Оманском заливу нема ниједног иранског брода", поручио је Купер и додао: "И нећемо стати."

Уништење морнарице примарни циљ

Ове изјаве долазе четири дана након почетка америчке војне операције против Ирана, назване "Операција Епски бијес".

Званичници Министарства одбране потврдили су да је уништење иранске морнарице примарни циљ операције.

У мисији, како каже Купер учествује више од 50.000 америчких војника и преко 200 борбених авиона, а напади се изводе непрекидно.

"Мање од 100 сати од почетка ове операције већ смо погодили готово 2.000 циљева са више од 2.000 комада муниције", изјавио је Купер, преноси портал "Независне".

Као одговор на америчко и израелско бомбардовање, Иран је лансирао више од 500 балистичких пројектила и преко 2.000 дронова, навео је Купер.

