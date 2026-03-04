Logo
Америка наложила хитну евакуацију службеника

Извор:

Агенције

04.03.2026

08:49

Коментари:

0
Кипар
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Амерички Стејт департмент је овластио службенике америчке владе који нису укључени у хитне задатке, као и њихове породице, да напусте Кипар, док је амбасада у Јордану саопштила да отказује састанке и наложила особљу да пронађе склониште.

Мјера на Кипру је донијета због рата у Ирану и ограничене способности америчке амбасаде да пружи помоћ Американцима у подручју под турском управом Кипра, пренио је Ен-би-си уз напомену да САД не признају Турску Републику Северни Кипар.

У упутству путницима се наводи да амбасада у Никозији има ограничене могућности да помогне америчким држављанима, док полицијски притворски центри "не испуњавају међународне стандарде".

Обавјештење за држављане у Јордану

Амбасада је у обавјештењу навела да амерички држављани у Јордану, који се граничи са Израелом на истоку, такође треба да се склоне гдје год је то могуће, пренио је Ен-би-си.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Избор између патриотске и проукрајинске владе

Јуче је амбасада наложила одлазак особља које није укључено у хитне случајеве и њихових породица. Тренутни савјет за путовања за Јордан је "поново размотрити", један ниво испод највишег упозорења "не путујте". Разлози за мјере су "тероризам и оружани сукоб".

Амбасада САД је, такође, издвојила области са највишим ризиком, укључујући Маншејат ал Гајат, Рувајшид, границе са Сиријом и Ираком, град Русајфа и насеље Бака у Ајн Баши.

Аларм и у Пакистану

Истовремено, амерички Стејт департмент је саопштио да је наложио особљу чије присуство није неопходно у конзулатима у Карачију и Лахореу у Пакистану да напусте земљу са својим породицама.

Њихова евакуација слиједи након што је 10 људи убијено, а 60 повријеђено током протеста испред америчког конзулата у Карачију, у који су неки демонстранти покушали да провале после убиства иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија, преноси Ал Џазира.

Укупно је 24 људи убијено у Пакистану у сукобима између демонстраната и безбједносних снага. САД су саопштиле да нема промјена статуса америчке амбасаде у пријестоници Пакистана, Исламабаду.

Тагови :

Kipar

Stejt department

Иран

Иран вијести

Израел Иран

Коментари (0)
