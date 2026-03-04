Logo
Погођена америчка база у Катару

Извор:

Телеграф

04.03.2026

08:18

Коментари:

0
Катар напад
Фото: Tanjug/AP

Америчка база у Катару претрпјела је удар. Према наводима катарског Министарства одбране, Катар је циљан са двије иранске балистичке ракете.

Једну од ових ракета пресрели су катарски системи противваздушне одбране, а друга је погодила америчку ваздухопловну базу у Ал Удаиду - највећу америчку базу у региону.

aerodrom sarajevo sc yt

БиХ

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

Није било жртава, саопштио је Катар.

