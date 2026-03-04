Погођена америчка база у Катару

Извор:
Америчка база у Катару претрпјела је удар. Према наводима катарског Министарства одбране, Катар је циљан са двије иранске балистичке ракете.
Једну од ових ракета пресрели су катарски системи противваздушне одбране, а друга је погодила америчку ваздухопловну базу у Ал Удаиду - највећу америчку базу у региону.
Није било жртава, саопштио је Катар.
