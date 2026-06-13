Logo

Стравична саобраћајка у Сарајеву: С аутомобила отпали точкови, заштитна ограда спријечила катастрофу

Аутор:

АТВ
13.06.2026 19:56

Коментари:

0
auto saobraćajka golf
Фото: Društvene mreže

Тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила догодила се данас у близини Олимпијског базена у Сарајеву.

Ова информација потврђена је за портал Кликс из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Како је речено за портал Кликс, полицијски службеници су послани на мјесто догађаја и за сада нема повратних информација о томе да ли има повријеђених особа.

На фотографијама се може вид‌јети да је један аутомобил претрпио велику материјалну штету, а од силине удара чак су му отпали и точкови.

Један аутомобил је ударио у заштитну ограду која га је спријечила да заврши у ријеци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алипашин мост

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Голф

Полиција

Коментари (0)

  • Најновије

21

13

За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

21

03

"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

20

55

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

20

50

Мушкарац погинуо на рафтингу

20

49

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима