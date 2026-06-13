Стравична саобраћајка у Сарајеву: С аутомобила отпали точкови, заштитна ограда спријечила катастрофу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила догодила се данас у близини Олимпијског базена у Сарајеву.
Ова информација потврђена је за портал Кликс из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Како је речено за портал Кликс, полицијски службеници су послани на мјесто догађаја и за сада нема повратних информација о томе да ли има повријеђених особа.
На фотографијама се може видјети да је један аутомобил претрпио велику материјалну штету, а од силине удара чак су му отпали и точкови.
Један аутомобил је ударио у заштитну ограду која га је спријечила да заврши у ријеци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
13
21
03
20
55
20
50
20
49
Тренутно на програму