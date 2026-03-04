Сједница Колегијума НСРС

Аутор:АТВ
04.03.2026
08:03
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума Народне скупштине за данас.
За сједницу је предложен сљедећи дневни ред - утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Тридесет четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, као и утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Осамнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
