Сједница Колегијума НСРС

АТВ

04.03.2026

08:03

Сједница Колегијума НСРС
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума Народне скупштине за данас.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред - утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Тридесет четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, као и утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Осамнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

Kolegijum NSRS

NSRS

sjednica

