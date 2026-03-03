Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

Аутор:АТВ
03.03.2026
22:37
Коментари:1
Министар правде Републике Српске Горан Селак позвао је грађане да пријављују корупцију и поручио да се спроводе важне едукације на оспособљавању запослених у правосуђу у борби са овим проблемом.
„Република Српска је створила све предуслове да се стане у крај корупцији, кроз измјене закона, имамо посебан каталог прописа који се тичу коруптивних кривичних дјела. Ми смо први у Републици Српској формирали тада Специјално тужилаштво, сада Посебно одјељење при Републичком тужилаштву за борбу против корупције и организованог криминала. Тек сада ово чини и Федерација БиХ. Наиме, оформили смо посебно одјељење при Окружном суду у Бањалуци које обухвата читаву републику. Имамо такође Агенцију за управљање одузетом имовином, грађани могу анонимно да пријаве сваки вид корупције и да прате у којој фази се та њихова пријава налази, анонимно. На сајтовима сваке институције истакнута је апликација гдје грађани могу да пријаве корупцију“ рекао је Селак у емисији АТВ-а "У првом плану".
Република Српска
Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима
Он поручује и да друштво треба да се укључи у овај проблем и да пријављује корупцију.
"Важна је едукација и усавршавање кадрова. Разговарао сам са колегама из Министарства правде Србије да кроз Правосудну академију Србије и кроз Центар за едукацију јавних тужилаца договоримо заједничке програме у смислу едукације администрације у правосудном систему Републике Српске, али са посебним освртом на стручне сараднике у правосуђу. Они не подлијежу едукацији ВСТС-а у смислу као што то имају судије и тужиоци. Неопходно је усавршавати људе који раде директно на одређеним предметима. Корупција је специфично кривично дјело, тешко доказиво. Важно је имати људе који сарађују", рекао је Селак.
Он је поручује да у Центру за едукацију јавних тужилаца и судија имају програме гдје се врши обука полицијских службеника, инспектора из управе Крим полиције.
"Радимо, не можемо преко ноћи. Важна је едукација и усавршавање самих људи на одређеним предметима. Имамо одређене прописе које је усвајала Република Српска гдје и саме судије можда не знају да тумаче одређене прописе. Зато је важна едукација и тих судија или предсједника судова, шефова одјељења у смислу саме примјене тих прописа", рекао је Селак.
