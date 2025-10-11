Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

Извор:
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је Срни да је могуће система правосуђа учинити ефикаснијим, те најавио да ће у том смислу бити предложене измјене многих прописа.
- Члан сам кабинета предсједника Владе Саве Минића и желимо да дамо нови импулс раду извршне власти и рада на терену. Премијер инсистира да смо на терену и узео сам за обавезу да у првих 100 дана разговарам са свим представницима институција у оквиру Министарству правде - рекао је Селак у подкасту Срне.
Он је навео да је у надлежности Министарства правде 55 институција и да грађани Републике Спрске издвајају 200 милиона КМ за њихов рад, те да оправдано траже резултате.
- Много је ствари које добро функционишу, али има и оних које можемо унаприједити. Надлежност је ограничена али сходно томе хоћу да видим шта могу учинити - истакао је Селак.
Он је рекао да жели да обиђе све институције, да говори о условима рада запослених и о томе на који начин може побољшати правосудни систем и чекања која су сада присутна када је ријеч о заказивању рочишта.
ТРАЖИЋЕМО ОДГОВОРНОСТ СВИХ КОЈИ СУ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЛИ ФУНКЦИЈУ И СРЕДСТВА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Министар правде је најавио да ће се утврдити одговорност свих који су злоупотребљавали функцију и средства у јавним предузећима, те да ће посебно бити у фокусу стање у Јавном предузећу "Шуме Републике Српске".
- Ми ћемо покренути нову апликацију на нашем сајту гдје ће се моћи и анонимно пријављивати корупција и злоупотреба. То ћемо промовисати у наредних мјесец дана. Радимо на развоју такве апликације - рекао је Селак додавши да је у надлежности министарства на чијем је челу борба против корупције.
Он је нагласио да се министарство неће мијешати у рад правосудних институција, али да ће бити сервис за пријављивање корупције.
Селак је подсјетио да су врата министарства отворена сваког првог петка у мјесецу, када грађани могу министру изложити своје проблеме и дати сугестије.
- Већ сам разговарао са грађанима. Има доста ствари које се могу унаприједити и много је тога гдје се види да је нашим грађанима ускраћена правда. Такође, има много тужних прича и важно је да помогнемо сваком човјеку - поручио је Селак.
УГРОЖЕНА ПРАВА СРБА У ФБиХ, НЕ ТРЕБАЈУ СТРАНЦИ ДА ОДРЕЂУЈУ СУДБИНУ БиХ
Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је да је угрожен српски народ који живи на територији ФБиХ, и да је ријеч о тешким животним условима, недостатку здравствене заштите и основних права.
- Република Српска помаже тим људима и институције воде рачуна посебно када је ријеч о здравственој заштити. Разговараћемо са свим представницима институција и апелујем на све одговорне у ФБиХ да се ухвате у коштац са проблемима. Република Српска никада неће оставити наше људе - рекао је Селак.
Говорећи о стању на нивоу БиХ, Селак је истакао да је Република Српска позивала и раније на договор и дијалог, али са друге стране није било жеље да се дође до договора.
- Хоће да развласте Републику Српску, али не знају да на тај начин уништавају БиХ и то преко ОХР-а и Уставног суда БиХ. Нарушили су Дејтонски мировни споразум и руше Устав БиХ а све мислећи да руше Републику Спрску. С таквим одлукама они јачају Републику Српску, а руше БиХ - нагласио је Селак.
Он каже да из Уставног суда БиХ треба да оду страни држављани, као и да се затвори ОХР с обзиром да БиХ има Парламентарну скупштину и може доносити законе.
- Имамо представљену вољу грађана кроз законодавно тијело а имамо и странце у Уставном суду, као и Кристијана Шмита који мијења законе и доноси прописе. То је све правно насиље према Републици Српској - указао је Селак.
У новој епизоди подкаста Срне министар Селак је рекао да има сазнања да је већ десетак службеника напустило ОХР и да вјерује да ће се угасити сами и да ће све више земаља обуставити финансирање те канцеларије.
- Домаћи политичари треба да преузму одговорност. Одређеним домаћим политичарима који нису власт у Републици Српској, и други који су власт у ФБиХ, одговара да имају неки облик протектората и да покушају прекројити вољу народа - констатовао је Селак.
Он сматра да треба отворити дијалог представника земаља свједока и потписница Дејтонског мировног споразума.
- Међутим, они упорно насрћу на институције. Погледајте шта покушавају да ураде са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком. Покушавају да елиминишу предсједника који има највећу подршку грађана у БиХ, од сва три народа - истакао је Селак.
Он је рекао да треба бити стрпљив и да ће пресуде у наредном периоду бити на страни изабраних представника српског народа у БиХ и потврдити да неименовани странац не може доносити законе.
