Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

- СПС је коалициони партнери СНСД-а и први је подржао професора Карана. Тражићу од сваког општинског одбора да се укључи у кампању заједно са партнерима СНСД-а. Каран је патриота и човјек који је служио увијек Републици Српској и који у кризним временима треба да преузме Републику Српску. То ће бити побједа са великом разликом - поручио је Селак у подкасту Срне.

Он је нагласио да је Сарајево спремило сценарио за избор предсједника Републике Српске, што је владајућа коалиција препознала.

- Онда кажу да ми не морамо ићи на изборе јер ће отворити бирачка мјеста у Федерацији БиХ и ту ће изабрати предсједника Републике Српске!? То им је био план - да се деси сценарио као на Косову и Метохији. Рекли би да су изабрали предсједника којем би мијењали сједиште, распустили парламент и направили нову кризу - истакао је Селак.

Он је рекао да су грађани Републике Српске мудри и да су препознали те намјере из Сарајева, наводећи да владајућа коалиција у Републици Српској представља вољу 75 одсто народа.

- Грађани подржавају ову причу и важно је да будемо јединствени. Зато смо и позивали на формирање владе навионалног једиснтва и да се сви окупимо. Предсједник Милорад Додик био је спреман да уступи мјесто предсједника Владе људима из опозиције и да сачувамо институције - напоменуо је Селак.

Он каже да представници опозиције то нису разумјели и да им је било битно само да се изолује Додик као најјача политичка личност у Републици Српској.

- Није важна власт. И ја сам добио повјерење да будем министар, али хоћу да нешто урадим. Потребна је одговорност према грађанима. Добра ми је намјера и хоћу да будем национално одговоран. Република Спрска је света земља. Само тражимо да живимо и радимо у складу са Уставом БиХ - рекао је Селак који је и министар правде Републике Српске.

Он је указао да се због става опозиције излази на пријевремене изборе, те да је у Народној скупштини тражено јединство по овом питању.

- Опозиција је изашла са ставом да излази на изборе. Истрчали су први са кандидатом и владајућа коалиција није имала избора. Када смо видјели да нема јединства, идемо и ми да очувамо институције - поручио је Селак.

СЕЛАК: УЗ СНСД И НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА

Предсједник Социјалистичке партије Српске /СПС/ Горан Селак рекао је Срни да ће ова странка на предстојећим општим изборима подржати кандидате СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ и предсједника Републике Српске, а да ће самостално предложити листу за кандидате за Народну скупштину и Парламентарну скупштину БиХ.

- Ту идемо самостално. Постоји више покрета и партија који траже да идемо заједно у коалицији. СПС је отворен за све људе који желе добро Српској, да идемо заједно за нове побједе, за нашу Српску, за предстојеће изборе - рекао је Селак у подкасту Срне.

Говорећи о референдуму о наметнутим одлукама Кристијана Шмита, Селак је истакао да они који нису добронамјерни према Српској покушавају на све начине да га оспоре.

- Они иду са одређеним корацима ка успоравању одржавања референдума. Референдум ће свакако бити. То је право сваког грађанина да каже свој став. Због тога говорим и да је 23. новембар један облик референдума. Да ли сте за то да вам појединац својом одлуком мијења законе, да ли сте за то да вам вануставни суд суди и осуди предсједника, да ли сте да такав облик Централне изборне комисије расписује изборе? То је све облик референдума - нагласио је Селак.

Када је ријеч о односима у владајућој коалицији, Селак је рекао да у њеном функционисању нема никаквих проблема, што потврђују и договори о крупним питањима у кратком року.

- Коалиција функционише, коалициона Влада ради свој посао. Имамо најбољег премијера, господина /Саву/ Минића, који има енергију. Радимо, сви смо тим, и на терену смо са људима - истакао је Селак.

Коментаришући најаву оснивања новог политичког покрета на челу са Драшком Станивуковићем, Селак је рекао да већ сада постоје информације да људи из врха ПДП-а не подржавају формирање тог покрета.

- Свако покушава да представи неку побједничку причу. Видјећемо када се формира тај покрет колико ће људи изаћи из тих политичких партија - рекао је Селак.

Говорећи о ситуацији у Бањалуци, Селак је рекао да се ради општег интереса грађана Бањалуке морају ставити по страни политичке разлике и несугласице.

- Морамо сви заједно да водимо рачуна да град буде чист, трава покошена, снијег очишћен, да Бањалука има регионалну депонију, да водимо рачуна о здрављу становника, стамбене јединице да буду загријане ако имамо Топлану - нагласио је Селак.

Он је додао да су све ове ствари одговорност Градске управе и градоначелника Бањалуке и нагласио да је Влада Републике Српске отворена за помоћ у рјешавању одређених проблема.