Извјештај о Трамповом здравственом стању: Има срце као шездесетпетогодишњак

Здравствено стање предсједника САД Доналда Трампа /79/ је изузетно, а његово срце је на нивоу особе која има 65 година, наводи се у меморандуму Трамповог личног љекара.
Трамп је најстарија особа која је преузела позицију предсједника САД када је почео други мандат у јануару и друга је најстарија особа која је икада била предсједник САД.
"Трампово здравствено стање и даље је изузетно и он показује снажне кардиоваскуларне, плућне, неуролошке и физичке перформансе", навео је љекар Шон Барбабела у меморандуму који је објавила Бијела кућа.
Трамп је обавио превентивне здравствене прегледе и примио вакцине, укључујући годишњу имунизацију против грипа и ажуриране додатне вакцине против вируса корона у оквиру припрема за предстојећа међународна путовања.
"Његова срчана старост, валидирана мјера кардиоваскуларне виталности путем ЕКГ-а, утврђена је као приближно 14 година млађа од његове хронолошке старости", наводи се у документу.
Трамп планира да сутра отпутује на Блиски исток, након што је посредовао у склапању споразума о прекиду ватре у Појасу Газе.
