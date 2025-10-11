Logo

Извјештај о Трамповом здравственом стању: Има срце као шездесетпетогодишњак

Извор:

СРНА

11.10.2025

10:18

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Здравствено стање предсједника САД Доналда Трампа /79/ је изузетно, а његово срце је на нивоу особе која има 65 година, наводи се у меморандуму Трамповог личног љекара.

Трамп је најстарија особа која је преузела позицију предсједника САД када је почео други мандат у јануару и друга је најстарија особа која је икада била предсједник САД.

Трамп планира да сутра отпутује на Блиски исток, након што је посредовао у склапању споразума о прекиду ватре у Појасу Газе.

Доналд Трамп

